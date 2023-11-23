В Ида-Вирумаа произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса

ДТП произошло в В 11:47. В результате аварии никто не пострадал. Одно направление движения было закрыто. Спасатели предотвратили возгорание и расчистили дорогу. Автобус продолжил движение.

Из-за сложных погодных условий второстепенные шоссе могут быть опасными для движения. Водителей просят быть внимательными и выбирать подходящую скорость, учитывая зимние дорожные условия.

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