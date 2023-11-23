Экономика
23.11.2023, 12:53

Глава банка Эстонии: ситуация в экономике плохая

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Мадис Мюллер
Мадис Мюллер
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Спрос на экспортных рынках слаб, предприниматели настроены пессимистично, а значит, на быстрое восстановление экономики рассчитывать не приходится, считает председатель Банка Эстонии Мадис Мюллер. В то же время ситуация на кредитных рынках стабильная, а рынку недвижимости ничего не угрожает, полагают аналитики центробанка, пишут „Деловые ведомости“.

„Ситуация довольно плохая: спрос на экспортных рынках слаб, компании особого оптимизма в отношении своих перспектив не испытывают“, – сказал председатель центробанка.

В то же время он подчеркнул, что денежные запасы у компаний большие, и если не вырастет безработица, то домохозяйства останутся платежеспособными. Из отчета Банка Эстонии о финансовой стабильности следует, что больше всего рост процентных ставок сказался на тех секторах, где выплата процентов по кредиту составляет наиболее высокую долю в расходах: энергетика, недвижимость, транспорт, отели и рестораны.

Банк Эстонии убежден, что с кредитами в стране все хорошо: доля кредитов, просрочка по которым более 60 дней, сейчас самая низкая за 20 лет (0,26%).

По мнению центробанка, наши компании достаточно ликвидны как с исторической точки зрения, так и в сравнении с другими странами, и большинство из них способны выдержать кратковременное падение своего оборота. Но если оно затянется, резервами его уже покрыть не удастся.

Подробнее читайте в „Деловых ведомостях“.

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