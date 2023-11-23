СВОДКА ЗА СУТКИ | На переходе сбили девушку, BMW вылетел с дороги и перевернулся. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В среду, 22 ноября, в 8.30 на 211-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа (волость Канепи, Пылвамаа) 25-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем BMW 318TDS, машину вынесло с трассы и она перевернулась. Водитель доставлена в больницу.

В 8.10 в Раквере у дома номер 21 по бульвару Яама 57-летний мужчина сбил на Iveco 70C18 пересекавшую дорогу по пешеходному переходу 18-летнюю девушку. Пешеход доставлена в больницу.

В 10.49 в Таллинне под адресу Мустакиви, 11 водитель Peugeot 407, личность которого пока не установлена, сбил 40-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход доставлен в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 4 водителя, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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