Чтобы Черная пятница не стала черной в прямом смысле: как обезопасить себя при покупках в интернете?

Страховка распространяется на новые товары длительного пользования, цена которых составляет от 100 до 5000 евро. Под товарами длительного пользования обычно подразумеваются предметы, нормальный срок службы которых составляет не менее трех месяцев – например электроника, мебель и даже одежда. Страхование покупки действует в течение шести месяцев с даты приобретения.

В банке LHV услуга страхования покупок автоматически актвирована для владельцев молодежной карточки, а также для карточек Gold и Platinum. Для того, чтобы она действовала, не нужно заключать отдельный договор или вносить ежемесячную плату - достаточно просто оплачивать покупки соответствующей карточкой. Как следует из названия, речь идет о страховании приобретенных товаров, которое работает даже в случае, если покупка получила повреждения по вашей вине.

Обратите внимание на способы оплаты, которые предлагает продавец - убедитесь, что среди них есть распространенные безопасные сервисы, например PayPal, EveryPay и т. п., и по возможности используйте именно их. Убедитесь также, что для вашей банковской карточки активирована услуга безопасных платежей. Она представляет собой дополнительный уровень защиты при онлайн-покупках и предполагает дополнительный шаг идентификации пользователя - после ввода данных банковской карты вам потребуется зайти в интернет-банк или подтвердить код, присланный по SMS.

Прежде чем вводить на каком-либо сайте данные своей банковской карточки, убедитесь, что вы имеете дело с честным и порядочным продавцом. Сайт надежной компании, как правило, имеет внятное и корректное название, на нем можно найти информацию о фирме и ее контактные данные, а если это интернет-магазин, то и полный перечень условий использования и прав продавца и покупателя. Дополнительным признаком того, что торговая площадка безопасна, также является значок с изображением замка в адресной строке браузера. Перед совершением покупки в местном интернет-магазине обязательно убедитесь в том, что владеющая им фирма не включена в список торговых предприятий, не выполняющих решения Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой

В период акций и распродаж в интернете, да и по другим информационным каналам распространяется очень много рекламы, сулящей невероятно выгодные предложения. Если кто-то вдруг предлагает вам товары от дорогих брендов в несколько раз дешевле, чем в других местах, то к таким предложениям стоит относиться скептически. Зачастую это просто приманка мошенников, и за рекламными баннерами или электронными письмами прячутся самые разные схемы – от обещания бесплатного товара до веб-сайтов, ворующих данные вашей кредитной карты. Особенно внимательно следует относиться к рекламе в социальных сетях.

Низкие лимиты более надежны

В интересах безопасности мы рекомендуем устанавливать максимально низкие лимиты на осуществление платежей по банковской карте - они должны соответствовать вашим реальным потребностям. Если возникнет необходимость совершить крупную покупку, то вы всегда сможете на время увеличить лимит в мобильном приложении или интернет-банке. Для мошенников же лимиты на вашей карте станут дополнительным препятствием. В качестве дополнительной защиты вы также всегда можете отключить те функции, которыми вы не пользуетесь или пользуетесь редко, – например, отключить функцию проведения интернет-операций и активировать ее непосредственно перед покупкой. Так можно обезопасить себя в ситуации, если данные вашей карточки попадут в чужие руки и кто-то попробует совершить по ней операцию.

Операции по карточке можно оспорить

Если несмотря на все меры предосторожности случится так, что при покупке в интернете операция оплаты не прошла, товар не был доставлен или какие-то условия сделки окажутся не соблюдены, то для решения ситуации следует сначала попробовать связаться с продавцом. Если договоренности достигнуть не удается, то сделку можно оспорить в банке. Соответствующее заявление необходимо подать в течение трех месяцев с момента совершения проблемной операции или получения товара или услуги. Процесс оспаривания операции по карточке как правило занимает два месяца. Однако помните о том, что мошеннические операции, которые были подтверждены самим владельцем карты, то есть карточные платежи, сопровождавшиеся усиленной аутентификацией, оспариванию не подлежат.

Несмотря на деятельность мошенников и искусственные наценки, в период распродаж предприимчивый покупатель вполне может найти действительно выгодные предложения и значительно сэкономить. Самое важное - всегда убеждаться в том, что вы имеете дело с настоящим интернет-магазином, а не с жуликами.

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