Все оппозиционные партии просят президента не провозглашать увязанные с доверием правительству законопроекты

В письме президенту EKRE обратила внимание на то, что в комментированном издании Конституции Эстонской Республики голосование по законопроектам, увязанное с доверием, рассматривается как нарушение принципа парламентской демократии, и что во время правления Партии реформ увязывание законопроектов с доверием правительству стало правилом, направленным на то, чтобы не считаться с оппозицией.

„Для того чтобы оказать давление на коалицию и побудить правительство к поиску компромисса с оппозиционными партиями, мы использовали предусмотренные законами механизмы. Правящая коалиция не инициировала переговоры с оппозицией по существу, а различные предложения с нашей стороны оставляла без ответа“, - отмечается в обращении фракции EKRE.

В письме президенту EKRE отмечает, что оппозицию, которая представляет значительную часть граждан Эстонии, лишают законных средств по оказанию влияния на парламентский процесс. „Мы имеем дело с ситуацией, когда парламентаризм в Эстонии перестает существовать и конституционный порядок Эстонской Республики больше не действует“, - говорится в письме.

EKRE призывает президента не провозглашать законы, принятые без обсуждения в парламенте.

Как отмечает EKRE, альтернативой являются внеочередные парламентские выборы, объявить которые президент имеет право в соответствии с 78-й статьей Конституции. „Лучший способ выхода из политического тупика — предоставить носителю высшей власти принять решение“, - считает EKRE.

В понедельник, 20 ноября, к президенту Алару Карису обратилась фракция партии Isamaa.

В своем письме фракция выражает надежду, что президент не допустит того, чтобы Рийгикогу — носитель законодательной власти Эстонии — превратился в продолжение исполнительной власти, а институт президента коалиция использовала в качестве политического инструмента.