Все оппозиционные партии просят президента не провозглашать увязанные с доверием правительству законопроекты(1)
В четверг фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) направила президенту Эстонии Алару Карису письмо, в котором просит не провозглашать принятые законопроекты, увязанные с вотумом доверия. Ранее такие же письма отправили в Кадриорг фракции Isamaa и Центристской партии.
В письме президенту EKRE обратила внимание на то, что в комментированном издании Конституции Эстонской Республики голосование по законопроектам, увязанное с доверием, рассматривается как нарушение принципа парламентской демократии, и что во время правления Партии реформ увязывание законопроектов с доверием правительству стало правилом, направленным на то, чтобы не считаться с оппозицией.
„Для того чтобы оказать давление на коалицию и побудить правительство к поиску компромисса с оппозиционными партиями, мы использовали предусмотренные законами механизмы. Правящая коалиция не инициировала переговоры с оппозицией по существу, а различные предложения с нашей стороны оставляла без ответа“, - отмечается в обращении фракции EKRE.
В письме президенту EKRE отмечает, что оппозицию, которая представляет значительную часть граждан Эстонии, лишают законных средств по оказанию влияния на парламентский процесс. „Мы имеем дело с ситуацией, когда парламентаризм в Эстонии перестает существовать и конституционный порядок Эстонской Республики больше не действует“, - говорится в письме.
EKRE призывает президента не провозглашать законы, принятые без обсуждения в парламенте.
Как отмечает EKRE, альтернативой являются внеочередные парламентские выборы, объявить которые президент имеет право в соответствии с 78-й статьей Конституции. „Лучший способ выхода из политического тупика — предоставить носителю высшей власти принять решение“, - считает EKRE.
В понедельник, 20 ноября, к президенту Алару Карису обратилась фракция партии Isamaa.
В своем письме фракция выражает надежду, что президент не допустит того, чтобы Рийгикогу — носитель законодательной власти Эстонии — превратился в продолжение исполнительной власти, а институт президента коалиция использовала в качестве политического инструмента.
Как отметил председатель фракции Хелир-Валдор Сеэдер, на текущей неделе в повестку дня заседаний Рийгикогу включено семь законопроектов, увязанных с вопросом доверия правительству, кроме того, как стало известно после съезда Партии реформ, голосование по другим законопроектам также собираются увязать с доверием правительству.
Сэедер обратил также внимание на то, что постоянное увязывание законопроектов с вопросом доверия правительству подрывает веру жителей Эстонии к демократическому процессу, и решить сложившуюся ситуацию можно только совместными усилиями всех политических сил.
В понедельник к президенту обратился и глава Центристской партии Михаил Кылварт: „Уважаемый президент, обращаюсь к вам, чтобы вы в пределах возможностей использовали свое влияние на то, чтобы найти выход из опасной патовой ситуации. Ни увязанное с вопросом доверия голосование, ни обструкция работы парламента не являются тем путем, по которому следует идти. Дайте, пожалуйста, свою оценку деятельности правительства, прекратите обезличивание оппозиции как по существу, так и формально. Пожалуйста, не позволяйте уничтожать сущность Конституции“.
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