ВИДЕО | „Партия EKRE взяла в заложники всё государство“. Правительство рассказало о новых решениях(36)
Сегодня в Доме Стенбока прошла традиционная по четвергам пресс-конференция правительства.
В пресс-конференции принимали участие участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр климата Кристен Михал.
Первой слово взяла Кая Каллас, она начала с ситуации в Рийгикогу.
„Оппозиция представила к законопроектам правительства 2700 поправок, на их рассмотрение может уйти полгода. Но нам нужно принять бюджет. Оппозиция не пошла навстречу, и правительству ничего не оставалось, как увязать принятие законопроектов с вотумом доверия правительству. Цель такой деятельности оппозиции - ослабить парламентскую демократию“.
Каллас привела пример простоя ряда законопроектов в Рийгикогу. 7 проектов правительство связало с вопросом доверия на прошлой неделе и 6 законопроектов - сегодня. Включая законопроект о бюджете.
Ситуация на границе.
„Ситуация на границе в целом спокойная. В отношении Эстонии Россия проводит миграционную атаку с низкой эффективностью. Мы готовимся к тому, что поток мигрантов может сильно увеличиться. Мы установили на всех КПП необходимые средства для закрытия границы. Мы общаемся и координируем шаги с нашими соседями“, - сказала Каллас.
Премьер заверила всех детей Эстонии в том, что она верит в Деда Мороза. „Чем старше становлюсь, тем больше“ - сказала Каллас.
Слово взял министр иностранных дел Маргус Цахкна, выбранный в минувшую субботу новым лидером коалиционной партии Eesti 200.
Он коснулся ситуации в Рийгикогу и перешел к вопросу ситуации на границе.
„Я общаюсь с коллегой из Финляндии. Понятно, что это гибридная атака, и Финляндия приняла беспрецедентное решение о закрытии границы. Мы тоже готовы это сделать в случае необходимости, ситуация действительно серьезная и касается не только Финляндии. Мы готовы помощь этой стране. Можно предположить, что после закрытия финских погранпунктов повышенная нагрузка ляжет на эстонские КПП на границе с Россией“.
Далее Цахкна отметил важность расширения ЕС. И перешел к ситуации в ОБСЕ.
„Россия со своим сателлитом Беларусью решила заблокировать председательство Эстонии в ОБСЕ. Она блокирует кандидатуру руководителя организации и решение других важных вопросов. Россия пытается разрушить работу и других организаций в сфере обеспечения безопасности“, - подчеркнул министр.
„В формате G7 под руководством госсекретаря США Блинкена прошла встреча на тему помощи Украине. Мы отправили в Украину генераторы, это сейчас для Украины важно, - сообщил Цахкна.
Слово взял глава МВД Лаури Ляэнеметс
„Я тоже верю в Деда Мороза. Мы будем держать границу с Финляндией открытой, чтобы Дед Мороз мог попасть в Эстонию.
Почему Эстония еще не закрыла свои границы с учетом того, что происходит в Финляндии? Мы готовы это сделать, но не будем это делать ради „имиджа“. Это было бы сверхреагированием. Мы не такая слабая страна, чтобы не справиться с нескольким десятком мигрантов. Но если будет необходимость - мы готовы к закрытию КПП на границе с Россией. У нас имеются все необходимые средства. На сегодняшний день ситуация под контролем. После понедельника мы не увидели новых групп мигрантов, которые хотели бы пересечь границу“, - сказал Ляэнеметс.
Далее министр рассказал о ситуации в Эстонии с насилием в близких отношениях. Он призвал всех жителей замечать проблемы близких.
Правительство определило число мигрантов на 2024 год, которым будет разрешен въезд в Эстонию (1303).
Вопросы участникам пресс-конференции
Вопрос Delfi премьер-министру Каллас : как вы прокомментируете ситуацию с увязыванием законопроектов с доверием правительству? Как это соотносится с демократией?
„Мы не увязываем принятие законопроектов, если не применяется обструкция. Оппозиция (ERKE - ред) в принципе не признает результаты выборов. Это неконституционно, когда сторона, которая не получила большинство в парламенте решает то, какой законопроект будет принят, а какой нет. Сейчас мы (коалиция - ред.) не можем ничего сделать в Рийгикогу, хотя имеем там большинство голосов. Когда оппозиция диктует правительству что делать - это неконституционно. Мы хотим, чтобы государство функционировало. Оппозиция желает, чтобы правительство не могло работать, она желает проведения внеочередных выборов“.
Вопрос ERR премьер-министру Каллас о перспективе отклонения президентом законопроектов, принятых путем увязывания с доверием правительству.
Кая Каллас: „Увязывание с доверием - это антидот против обструкции. Президент может отклонить решение, которое не соответствует конституции. При этом ему нужно указать, какое положение конституции мы нарушаем. Разве мы должны сидеть и не принимать никаких решений, или мы всё-таки можем использовать инструмент, который нам позволяет выйти из тупика. Мы не хотим действовать силой. Мы хотим дебатов, но сейчас ситуация такая. Если есть другие инструменты - назовите их! У нас всё в тупике, все решения, необходимые для жизни людей“.
Маргус Цахкна со своей стороны отметил, что это обязанность правительства и депутатов Рийгикогу - обеспечить работу правительства и его способность принимать решения. Особенно в условиях сложной ситуации в сфере безопасности.
Лаури Ляэнеметс: „У нас одна такая партия (которая занимается обструкцией - ред.), партия EKRE. Она взяла в заложники всё государство“.
Маргус Цахкна: „По сути это террористическая деятельность - блокировать конституционный процесс. Мы ведем себя настолько „хорошо“, как только можем. Эти вопросы вообще не должны быть адресованы коалиции. Нам нужно как-то нести ответственность, которую мы получили через демократические выборы“.
Вопрос Delfi премьер-министру Каллас: когда вы в последний раз общались с оппозицией?
Кая Каллас: „7 ноября“.
Смотрите трансляцию с переводом на русский язык в записи!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.