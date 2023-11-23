ВИДЕО | „Партия EKRE взяла в заложники всё государство“. Правительство рассказало о новых решениях

„Россия со своим сателлитом Беларусью решила заблокировать председательство Эстонии в ОБСЕ. Она блокирует кандидатуру руководителя организации и решение других важных вопросов. Россия пытается разрушить работу и других организаций в сфере обеспечения безопасности“, - подчеркнул министр.

„Я общаюсь с коллегой из Финляндии. Понятно, что это гибридная атака, и Финляндия приняла беспрецедентное решение о закрытии границы. Мы тоже готовы это сделать в случае необходимости, ситуация действительно серьезная и касается не только Финляндии. Мы готовы помощь этой стране. Можно предположить, что после закрытия финских погранпунктов повышенная нагрузка ляжет на эстонские КПП на границе с Россией“.

Он коснулся ситуации в Рийгикогу и перешел к вопросу ситуации на границе.

Премьер заверила всех детей Эстонии в том, что она верит в Деда Мороза. „Чем старше становлюсь, тем больше“ - сказала Каллас.

„Ситуация на границе в целом спокойная. В отношении Эстонии Россия проводит миграционную атаку с низкой эффективностью. Мы готовимся к тому, что поток мигрантов может сильно увеличиться. Мы установили на всех КПП необходимые средства для закрытия границы. Мы общаемся и координируем шаги с нашими соседями“, - сказала Каллас.

Каллас привела пример простоя ряда законопроектов в Рийгикогу. 7 проектов правительство связало с вопросом доверия на прошлой неделе и 6 законопроектов - сегодня. Включая законопроект о бюджете.

„Оппозиция представила к законопроектам правительства 2700 поправок, на их рассмотрение может уйти полгода. Но нам нужно принять бюджет. Оппозиция не пошла навстречу, и правительству ничего не оставалось, как увязать принятие законопроектов с вотумом доверия правительству. Цель такой деятельности оппозиции - ослабить парламентскую демократию“.

„В формате G7 под руководством госсекретаря США Блинкена прошла встреча на тему помощи Украине. Мы отправили в Украину генераторы, это сейчас для Украины важно, - сообщил Цахкна.

Слово взял глава МВД Лаури Ляэнеметс

„Я тоже верю в Деда Мороза. Мы будем держать границу с Финляндией открытой, чтобы Дед Мороз мог попасть в Эстонию.

Почему Эстония еще не закрыла свои границы с учетом того, что происходит в Финляндии? Мы готовы это сделать, но не будем это делать ради „имиджа“. Это было бы сверхреагированием. Мы не такая слабая страна, чтобы не справиться с нескольким десятком мигрантов. Но если будет необходимость - мы готовы к закрытию КПП на границе с Россией. У нас имеются все необходимые средства. На сегодняшний день ситуация под контролем. После понедельника мы не увидели новых групп мигрантов, которые хотели бы пересечь границу“, - сказал Ляэнеметс.

Далее министр рассказал о ситуации в Эстонии с насилием в близких отношениях. Он призвал всех жителей замечать проблемы близких.

Правительство определило число мигрантов на 2024 год, которым будет разрешен въезд в Эстонию (1303).

Вопросы участникам пресс-конференции

Вопрос Delfi премьер-министру Каллас : как вы прокомментируете ситуацию с увязыванием законопроектов с доверием правительству? Как это соотносится с демократией?

„Мы не увязываем принятие законопроектов, если не применяется обструкция. Оппозиция (ERKE - ред) в принципе не признает результаты выборов. Это неконституционно, когда сторона, которая не получила большинство в парламенте решает то, какой законопроект будет принят, а какой нет. Сейчас мы (коалиция - ред.) не можем ничего сделать в Рийгикогу, хотя имеем там большинство голосов. Когда оппозиция диктует правительству что делать - это неконституционно. Мы хотим, чтобы государство функционировало. Оппозиция желает, чтобы правительство не могло работать, она желает проведения внеочередных выборов“.