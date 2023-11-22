Министр внутренних дел: решение Финляндии разумно, но Эстония границу не закроет

По словам Ляэнеметса, позиция Эстонии заключается в том, что восточная граница не будет закрыта подобным образом. „Если возникнет ситуация, при которой на границе под угрозой окажутся жизнь и здоровье мигрантов, тогда мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о закрытии границы“, - сказал министр.

Он подчеркнул, что никакие отправленные Россией нелегальные мигранты в Эстонию не попадут. „Мы решаем этот вопрос несколько иначе, чем Финляндия, - пояснил Ляэнеметс. - В Финляндии они доезжают до пограничного пункта, а в Эстонии - до линии границы между двумя пограничными пунктами. На государственную территорию они не попадают“.

По словам Ляэнеметса, Эстония готова при необходимости быстро отреагировать на миграционное давление. „Но мы должны учитывать, что многие наши граждане и граждане европейских стран уехали отсюда в Россию, поэтому было бы хорошо, если бы все они могли вернуться“, - сказал он.

Ляэнеметс считает, что решение Финляндии очень разумно. „Во-первых, Россия - страна-агрессор, - сказал министр внутренних дел. - Во-вторых, это организованная миграционная атака, и на нее нужно реагировать соразмерно“.

Терпение Финляндии лопнуло

На прошлой неделе правительство Финляндии закрыло четыре пограничных пункта на юго-востоке страны, поскольку российские власти отправляют к границе все большее число просителей убежища без документов. Ранее российские власти не пропускали на финские пограничные пункты людей из России без необходимых проездных документов.

Закрытие четырех юго-восточных пограничных пунктов привело к притоку мигрантов на север, в первую очередь к пограничным пунктам „Вартиус“ и „Салла“. Оба пункта будут закрыты с полуночи пятницы и останутся закрытыми как минимум до 23 декабря. Открытым останется только один пункт пропуска - „Рая-Йоосеппи“ на севере Лапландии. По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, принимать заявления о предоставлении убежища будут также на этом пункте.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.