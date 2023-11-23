С сегодняшнего дня запрещен выход на лед внутренних водоемов

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала подчеркивает, что лед, образовавшийся в данный момент на водоемах, еще не настолько крепкий, и выходить на него крайне опасно. „В частности, мы просим вас следить за детьми, которым не терпится выбежать на первый лед. Уже в марте этого года три человека погибли на льду или поскользнувшись на скользком берегу“, - говорит Виркала.

Температура воды подо льдом всего несколько градусов выше нуля. Взрослый человек может продержаться в такой холодной воде около десяти минут, ребенок и того меньше. Поэтому важно, чтобы родители объяснили опасность первого льда даже самым маленьким членам семьи и проследили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не окрепнет.

„Безопаснее выходить на лед, когда он толщиной не менее десяти сантиметров. Но для этого нужно, чтобы морозы продержались несколько недель подряд“, — говорит Виркала. Спасатели регулярно проверяют толщину льда, и если лед достаточно толстый, Спасательный департамент отменит запрет на выход на лед.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.