Партия EKRE сегодня продолжила тактику обструкции. В коалиции придумывают способ, как ее преодолеть

В коалиции рассматривают новый способ преодоления обструкции - проводить голосование по предлагаемым поправкам не в большом зале, а в комиссиях. А сегодня уже в ходе обсуждения первого из законопроектов представители EKRE возобновили обструкцию и стали задавать вопросы, в том числе процедурные, брать слово и делать 8-минутные доклады, передает „Актуальная камера“.

„Посмотрим, как поведут себя центристы и Isamaa. Вчера мы видели, что и другие партии задавали вполне содержательные вопросы. Так что надеюсь, что мы со своими вопросами и выступлениями не останемся в одиночестве“, — сказал вице-председатель фракции EKRE Сийм Похлак.

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