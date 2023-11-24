„Люди хотят избавиться от автомобилей с моторами большого объема“. Из-за роста цен покупатели стали более расчетливыми

„Из-за общего ухудшения экономической ситуации, инфляции и повышения ставки Euribor, что привело к увеличению ежемесячного платежа по жилищным кредитам, покупатели подержанных автомобилей стали очень расчетливыми“, - говорит Ууккиви.

Если в предыдущие годы при приобретении машины люди в Эстонии ориентировались на ценовой диапазон 15 000-20 000 евро, то в этом году статистика продаж Longo показывает, что люди предпочитают автомобили стоимостью 13 000-14 000 евро. Основными клиентами компании являются семьи со средним уровнем дохода, которые в основном покупают подержанные автомобили возрастом до пяти лет.

„Из-за высоких цен на топливо люди больше не приходят к нам за автомобилями с трехлитровыми двигателями, наоборот, они хотят от них избавиться. В этом году произошел очень четкий сдвиг в сторону менее мощных двигателей“, - добавил Ууккиви. Лучше всего продаются автомобили с 1,6- или 2,0-литровыми дизельными двигателями с меньшим расходом топлива. Также высок интерес к машинам с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями.

По словам Ууккиви, предпочтение отдают автомобилям с пробегом менее 200 000 км. Так как бюджет многих людей, выделенный на приобретение нового автомобиля, сократился, теперь все чаще продаются машины с гораздо большим пробегом. „Это смело можно делать, потому что все автомобили мы импортируем из Нидерландов и Бельгии, где мы получаем для клиента отчет RDW из государственного авторегистра, в котором указан подтвержденный пробег и предыдущие владельцы“, - говорит он.

В этом году в Longo спросом пользовались автомобили Opel Astra, Volvo V40, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 308, Ford Focus, Ford Mondeo, Škoda Superb и Audi A4.