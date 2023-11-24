„Люди хотят избавиться от автомобилей с моторами большого объема“. Из-за роста цен покупатели стали более расчетливыми(1)
По словам Райнера Ууккиви, директора по продажам группы Longo, крупнейшего в Эстонии дилера подержанных автомобилей, уже наметился сдвиг в сторону выбора более экономичных автомобилей с небольшими двигателями, пишет Ärileht.
„Из-за общего ухудшения экономической ситуации, инфляции и повышения ставки Euribor, что привело к увеличению ежемесячного платежа по жилищным кредитам, покупатели подержанных автомобилей стали очень расчетливыми“, - говорит Ууккиви.
Если в предыдущие годы при приобретении машины люди в Эстонии ориентировались на ценовой диапазон 15 000-20 000 евро, то в этом году статистика продаж Longo показывает, что люди предпочитают автомобили стоимостью 13 000-14 000 евро. Основными клиентами компании являются семьи со средним уровнем дохода, которые в основном покупают подержанные автомобили возрастом до пяти лет.
„Из-за высоких цен на топливо люди больше не приходят к нам за автомобилями с трехлитровыми двигателями, наоборот, они хотят от них избавиться. В этом году произошел очень четкий сдвиг в сторону менее мощных двигателей“, - добавил Ууккиви. Лучше всего продаются автомобили с 1,6- или 2,0-литровыми дизельными двигателями с меньшим расходом топлива. Также высок интерес к машинам с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями.
По словам Ууккиви, предпочтение отдают автомобилям с пробегом менее 200 000 км. Так как бюджет многих людей, выделенный на приобретение нового автомобиля, сократился, теперь все чаще продаются машины с гораздо большим пробегом. „Это смело можно делать, потому что все автомобили мы импортируем из Нидерландов и Бельгии, где мы получаем для клиента отчет RDW из государственного авторегистра, в котором указан подтвержденный пробег и предыдущие владельцы“, - говорит он.
В этом году в Longo спросом пользовались автомобили Opel Astra, Volvo V40, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 308, Ford Focus, Ford Mondeo, Škoda Superb и Audi A4.
„Opel Astra пользуется наибольшей популярностью из-за хорошей цены и чуть лучшей комплектации. Подержанные автомобили Škoda пользуются большим спросом, но они дороже Opel. В пользу Volvo играет роль репутация безопасного автомобиля“, - поясняет Ууккиви. По его словам, подержанные автомобили из Японии и Кореи отсутствуют в рейтинге из-за их низкой доступности. В остальном же Toyota, Honda и Kia являются ходовым товаром.
Среднестатистический покупатель не особо присматривается к внедорожникам, поскольку они ему не по карману. Наиболее популярны небольшие городские внедорожники Nissan Qashqai, Opel Grandland X и Renault Kadjar. Многодетные семьи предпочитают Opel Zafira, Volkswagen Touran и Ford S-Max MPV.
„Конечно, людям хочется иметь как можно больше комфорта и средств безопасности, но и здесь цена является ограничивающим фактором. Для семей все большее значение приобретает безопасность автомобиля“, - говорит директор по продажам Longo. Планируемый налог на автомобили способствует тому, что при выборе автомобиля люди начинают учитывать и уровень выбросов CO2.
Цветовые предпочтения эстонцев прозаичны - черный и серый. В последнее время все чаще начали встречаться автомобили красного и синего цвета.
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