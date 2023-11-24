Как сохранить мобильную связь во время снежной бури: три полезных совета

„Интенсивные снегопады и штормы могут сопровождаться отключениями электроэнергии, что, в свою очередь, может повлиять на качество мобильной связи. Поэтому резонно напомнить о некоторых рекомендациях, как подготовиться к подобной ситуации“, – сказал директор по технологиям Telia Андре Виссе.

Полностью зарядите аккумулятор мобильного телефона и внешнюю батарею

Стоит полностью зарядить аккумулятор мобильного телефона, потому что никогда не знаешь, отключится ли электричество, как долго это продлится и когда вам может понадобиться телефон. Во время перебоев с электричеством стоит экономить заряд аккумулятора телефона и пользоваться им только при необходимости. В смартфоне также можно закрыть все приложения и функции, которые тратят больше заряда батареи, а также, например, отключить передачу мобильных данных, чтобы сохранить заряд батареи для звонков. Также стоит припасти внешнюю батарею, которую можно всегда держать полностью заряженной.

Избегайте ненужных звонков во время перебоев с электричеством

Одной из основных причин, по которой при длительных перебоях с электричеством люди испытывают, например, ухудшение качества мобильной связи, является перегрузка сети. В случае более длительного отключения электроэнергии некоторые базовые станции мобильной связи также выходят из строя, и работоспособными остаются только те станции, которые оснащены аккумуляторным или генераторным питанием. Это создает ситуацию, когда увеличение нагрузки на звонки и передачу данных влияет на качество мобильной связи. Поэтому рекомендуется экономить заряд батареи своих устройств и пользоваться мобильными услугами только тогда, когда это действительно необходимо. Вместо звонков можно использовать, например, текстовые SMS-сообщения, которые не так сильно нагружают сеть. Также стоит отметить, что если при отключении электроэнергии в здании зона действия стала слабее, а звонки прерываются, стоит попробовать выйти за пределы здания, где качество зоны действия, как правило, лучше.