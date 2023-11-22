На трассе Таллинн-Тарту автобус LuxExpress столкнулся с двумя автомобилями

Как сообщила пресс-секретарь PPA Бритта Сепа, около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Койги Ярваского уезда произошла авария с участием рейсового автобуса и двух автомобилей.

Один из водителей получил травмы, его осматривают медики.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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