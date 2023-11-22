„Ничего нового“. Министр образования напомнила, что требования к знанию языка для учителей действуют уже 25 лет

Сегодня на инфочасе в Рийгикогу министр образования и науки Кристина Каллас ответила на вопрос о зарплатах учителей. В числе прочего она отметила, что необходимо провести реформу числа рабочих мест учителей. Министр пояснила, что одна из причин нехватки учителей состоит в том, что в рамках существующей школьной системы школы и комплекты классов расположены там, где детей становится все меньше. При этом в регионах, где детей становится больше, учителей и школ не хватает.

„Необходимо провести реформу. Это вопрос, который мы планируем сегодня обсудить с местными самоуправлениями в рамках консультаций“, – сказала она.

В том, что касается ухода учителей, не владеющих эстонским языком в достаточной степени, при переходе на эстоноязычное образование, Каллас отметила, что требования к знанию языка действуют на протяжении 25 лет и язык обучения на первом этапе изменится только для учеников первых и четвертых классов.

„С точки зрения рабочих ресурсов переход проходит слаженно. Наибольшую проблему с точки зрения нехватки учителей при переходе на эстоноязычное образование представляет не нехватка учителей, владеющих эстонским языком и преподающих в первых и четвертых классах. Эти рабочие места на самом деле уже сегодня можно заполнить“, – заверила она.

По словам Каллас, проблему представляют учителя, продолжающие преподавать на русском языке и не владеющие эстонским языком на уровне B2.

„Они не смогут продолжить работу с первого сентября следующего года. Но это требование действует на протяжении последних 25 лет. Ничего нового. Никаких неожиданных изменений в отношении владения языком на определенном уровне мы не делали“, – отметила Каллас. По словам министра, местные самоуправления, отвечающие за поиск новых учителей, должны приложить больше усилий для поиска компетентных педагогов. „Я считаю, что дети прождали достаточно долго. Мы на протяжении поколений лишали детей возможности получать хорошее образование“.