Сегодня в Таллинне ожидается обильный снегопад. Готов ли город к таким осадкам?(11)
Согласно прогнозу погоды, сегодня вечером в Таллинне начнутся осадки, в ночь на четверг может выпасть более 10 см мокрого снега, а в четверг ожидаются дожди. С пятницы по среду снегопады продолжатся, температура воздуха местами понизится более чем до -10 градусов. Дорожные условия станут сложными, тротуары и дороги могут стать скользкими!
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по обслуживанию улиц находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания в меняющихся погодных условиях.
„Просим всех участников дорожного движения следить за погодными условиями, выбирать подходящую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и запастись терпением, чтобы добраться до места назначения, - сказал Сульг. – Обращаем внимание автомобилистов на то, что в условиях снегопада движение на летней резине является опасным, а с 1 декабря зимние шины являются обязательными“.
Тармо Сульг добавил, что пешеходам и велосипедистам также следует сохранять бдительность. „На улице может быть скользко, в то время как противогололедная обработка пешеходных и велосипедных дорожек может потребовать времени. Перед выходом на пешеходный переход следует убедиться в том, что транспортные средства успели остановиться, так как на скользкой дороге тормозной путь автомобиля становится длиннее“, - пояснил Сульг.
Партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимаются очисткой основных магистралей и других важных объектов, а партнеры районных управ очищают от снега внутриквартальные дороги и небольшие улицы. На начало сезона для профилактической противогололедной обработки в запасе имеется 11 тысяч тонн хлоридов и 1200 тонн гранитной крошки.
В 2022 году были заключены новые договоры на обслуживание улиц города, что позволило повысить качество работ. Сократились интервалы обслуживания интенсивно используемых пешеходно-велосипедных дорожек и остановок общественного транспорта, на наиболее загруженных остановках установлены контейнеры с гранитной крошкой. Также добавлены обязательства по профилактическим мерам в случае ледяного дождя. С 1 ноября все партнеры по обслуживанию улиц обязаны предоставлять данные о количестве хлоридов в режиме реального времени. Согласно договорам, с велосипедных дорожек снег должен вывозиться каждую ночь после выпадения осадков, предусмотрено применение дополнительных мини-погрузчиков для улучшения качества уборки снега на пешеходных переходах в сложных погодных условиях.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.
Подробную информацию о зимнем обслуживании улиц можно найти на странице (на эстонском языке).
С вопросами относительно уборки улиц можно обращаться по телефону 14 410. О проблемах можно сообщить через Информационную систему благоустройства и озеленения - здесь.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.