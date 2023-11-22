Сегодня в Таллинне ожидается обильный снегопад. Готов ли город к таким осадкам?

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по обслуживанию улиц находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания в меняющихся погодных условиях.

„Просим всех участников дорожного движения следить за погодными условиями, выбирать подходящую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и запастись терпением, чтобы добраться до места назначения, - сказал Сульг. – Обращаем внимание автомобилистов на то, что в условиях снегопада движение на летней резине является опасным, а с 1 декабря зимние шины являются обязательными“.

Тармо Сульг добавил, что пешеходам и велосипедистам также следует сохранять бдительность. „На улице может быть скользко, в то время как противогололедная обработка пешеходных и велосипедных дорожек может потребовать времени. Перед выходом на пешеходный переход следует убедиться в том, что транспортные средства успели остановиться, так как на скользкой дороге тормозной путь автомобиля становится длиннее“, - пояснил Сульг.

Партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимаются очисткой основных магистралей и других важных объектов, а партнеры районных управ очищают от снега внутриквартальные дороги и небольшие улицы. На начало сезона для профилактической противогололедной обработки в запасе имеется 11 тысяч тонн хлоридов и 1200 тонн гранитной крошки.