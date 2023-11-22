Полиция: мужчины, погибшие в ДТП в октябре близ Тарту, находились в состоянии опьянения

29 октября в 14.50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревни Кооги Тартуского уезда. Легковой автомобиль Opel с прицепом не вписался в пологий поворот и, вылетев с дороги, въехал в водоем.

Находившиеся в автомобиле 28-летний и 44-летний мужчины погибли.

„Легковой автомобиль Opel Signum с прицепом следовал со стороны Пуурманни в направлении Табивере. По неизвестной причине автомобиль отклонился с дороги и въехал в озеро Кооги“, - сообщил тогда оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что въехавшие в озеро на автомобиле мужчины находились в состоянии опьянения.

„Как показала экспертиза, мужчины употребляли алкоголь, один из них находился в тяжелой степени опьянения. Кто именно находился в момент ДТП за рулем, выясняется“, - сказала Кейск, добавив, что уголовное производство по выяснению обстоятельств ДТП продолжается.

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