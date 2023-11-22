22.11.2023, 18:18
ФОТО | Известный тартуский спа-отель оказался рассадником клопов(15)
Сотрудница отеля предложила вместо компенсации выпить смузи!
ФОТО: Личный архив героев материала
Клопы добрались до Эстонии. Отдых в спа-гостинице обернулся настоящим кошмаром для молодой пары. После ночи, проведенной в престижном отеле в Тарту, Каролина и Виталий обнаружили на себе характерные следы укусов.
„Мы приехали в Тарту на один день, у меня назначен визит к врачу, — рассказывает Каролина. — Эта гостиница имеет хорошие рейтинги и отзывы, их ресторан получил мишленовскую звезду, и несмотря на то, что весной у них были проблемы с бактерией Legionella в воде, я подумала, что руководство очень щепетильно следит за чистотой и порядком в гостинице и никаких недоразумений не возникнет“.