ФОТО | Известный тартуский спа-отель оказался рассадником клопов

„Мы приехали в Тарту на один день, у меня назначен визит к врачу, — рассказывает Каролина. — Эта гостиница имеет хорошие рейтинги и отзывы, их ресторан получил мишленовскую звезду, и несмотря на то, что весной у них были проблемы с бактерией Legionella в воде , я подумала, что руководство очень щепетильно следит за чистотой и порядком в гостинице и никаких недоразумений не возникнет“.

Однако действительность их разочаровала. Несмотря на то, что средняя цена за одну ночь в двухместном номере в данной гостинице, согласно сайту бронирования booking.com, составляет примерно 265–280 евро, ожидаемого уровня сервиса и чистоты в гостинице не оказалось. „Мы проснулись рано утром, все тело зудело и чесалось. Я сразу обратила внимание на темные следы на простыне и поняла, что это наша с мужем кровь. Стала осматривать постель и похолодела — на белье были кровавые полосы, валялись хитиновые панцири и мертвые насекомые, которых мы во сне случайно раздавили“, — рассказывает Каролина.