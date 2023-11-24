Согласно исследованию, недостаток сна является для школьников серьезной проблемой. Психолог: уроки начинаются слишком рано(7)
В рамках исследования, проведенного по заказу технологической компании Samsung, учеников 9–12 классов спросили, что больше всего ухудшило их настроение за прошедшую учебную неделю. Выяснилось, что заметнее всего в связи с посещением школы учеников тревожат чрезмерная нагрузка и недосыпание из-за раннего пробуждения.
40% опрошенных назвали основной причиной плохого настроения высокую нагрузку. Четверть респондентов указали, что одной из причин плохого настроения является недосыпание из-за раннего пробуждения. У молодых людей, обучающихся в профессиональных училищах, самой распространенной причиной плохого настроения был именно недостаток сна – так ответили 28% опрошенных. 24% обучающихся в профессиональных училищах молодых людей назвали в качестве причины большую нагрузку.
По словам психолога Peasai.ee Андреаса Холста, в идеале пробуждение должно быть спонтанным процессом и происходить без будильника. „Для этого школьникам необходимо 8,5 часов сна, но исследования показывают, что в среднем в учебные дни подростки в возрасте 16–19 лет спят всего по 6,5 часов“, - сказал Холст.
„Раннее начало учебы – не лучшее решение, особенно для молодежи. Есть доказательства того, что ритм биологических функций организма у подростков смещается, то есть организм хочет позже засыпать и позже просыпаться. В то же время существуют и другие факторы, такие как пребывание за компьютером, потребление медиа и прочее, что мешает полноценному сну. Недостаток сна приводит к пагубным последствиям, таким как проблемы с памятью, концентрацией внимания и эмоциональной саморегуляцией. Все эти проблемы оказывают прямое влияние на способность и мотивацию молодого человека к обучению“, - пояснил Холст.
Он добавил, что в условиях идеального пробуждения мозг, скорее всего, может начать интенсивно учиться уже через час, но этому способно помешать множество различных факторов. Например, из-за постоянного недосыпания, независимо от времени пробуждения, нарушается нормальное функционирование мозга, и как следствие, возникают трудности с концентрацией внимания и усвоением информации.
„Если согласно биологическому ритму организма человека 8 часов утра – еще время сна, это затрудняет обучение. Организм просто не готов поддерживать уровень бодрствования, необходимый для учебы“, - отметил Холст.
Исследование было проведено в рамках конкурса идей школьников Samsung Solve For Tomorrow. „В рамках программы Solve For Tomorrow мы ищем возможности улучшить благополучие школьников, исходя из их собственных отзывов, поскольку действительно верим, что молодые люди прекрасно знают, что может их мотивировать и улучшить их самочувствие. Мы также призываем школы перенимать идеи, которые молодые люди разработали в рамках программы. Кто знает, может быть, если бы занятия начались позже, количество пропусков первых уроков уменьшилось бы и на уровне гимназии“, - сказала руководитель программы Эгле Тамелите.