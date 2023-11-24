Согласно исследованию, недостаток сна является для школьников серьезной проблемой. Психолог: уроки начинаются слишком рано

40% опрошенных назвали основной причиной плохого настроения высокую нагрузку. Четверть респондентов указали, что одной из причин плохого настроения является недосыпание из-за раннего пробуждения. У молодых людей, обучающихся в профессиональных училищах, самой распространенной причиной плохого настроения был именно недостаток сна – так ответили 28% опрошенных. 24% обучающихся в профессиональных училищах молодых людей назвали в качестве причины большую нагрузку.

По словам психолога Peasai.ee Андреаса Холста, в идеале пробуждение должно быть спонтанным процессом и происходить без будильника. „Для этого школьникам необходимо 8,5 часов сна, но исследования показывают, что в среднем в учебные дни подростки в возрасте 16–19 лет спят всего по 6,5 часов“, - сказал Холст.

„Раннее начало учебы – не лучшее решение, особенно для молодежи. Есть доказательства того, что ритм биологических функций организма у подростков смещается, то есть организм хочет позже засыпать и позже просыпаться. В то же время существуют и другие факторы, такие как пребывание за компьютером, потребление медиа и прочее, что мешает полноценному сну. Недостаток сна приводит к пагубным последствиям, таким как проблемы с памятью, концентрацией внимания и эмоциональной саморегуляцией. Все эти проблемы оказывают прямое влияние на способность и мотивацию молодого человека к обучению“, - пояснил Холст.

Он добавил, что в условиях идеального пробуждения мозг, скорее всего, может начать интенсивно учиться уже через час, но этому способно помешать множество различных факторов. Например, из-за постоянного недосыпания, независимо от времени пробуждения, нарушается нормальное функционирование мозга, и как следствие, возникают трудности с концентрацией внимания и усвоением информации.

„Если согласно биологическому ритму организма человека 8 часов утра – еще время сна, это затрудняет обучение. Организм просто не готов поддерживать уровень бодрствования, необходимый для учебы“, - отметил Холст.