В бюджете Таллинна на переход на эстонский язык обучения предусмотрено более 8,8 млн евро

По словам мэра Михаила Кылварта, переход на эстонский язык обучения является приоритетом как в сфере образования, так и для города в целом. „Таллинн подходит к переходу на эстонский язык обучения системно и основываясь на анализе, с помощью экспертов мы на протяжении полугода подготавливали меры поддержки. Запланированные виды деятельности связаны между собой и дополняют друг друга, образуя целостный подход для образовательных учреждений. В процессе перехода на эстонский язык обучения мы хотим оказать поддержку и помочь ученикам, учителям, а также школам и семьям“, - сказал мэр Михаил Кылварт.

Основной целью Таллинна в связи с переходом на эстонский язык обучения является предложить учащимся муниципальных детских садов и общеобразовательных школ, независимо от того, какой язык является для них родным, возможность получения качественного образования на эстонском языке. Для достижения полного перехода на эстонский язык обучения Таллинн в дополнение к государственной программе перехода на эстонский язык обучения запланировал дополнительные меры. В их числе проект языковой мобильности для педагогов, на реализацию которого запланировано выделить 1,1 миллиона евро. Для предоставления дидактического и языкового обучения, включая интегрированные методики предметного и языкового обучения, планируется выделить более полумиллиона евро. Также учителя смогут использовать приложение для изучения языка. Для детей в школах и детских садах, которые переходят на эстонский язык обучения, будет обеспечен доступ к электронным учебным ресурсам, среде обучающих игр, а ученикам четвертых классов будет предложена концепция школы полного дня (в бюджете предусмотрено около 1,4 млн евро). Также в школах будут работать помощники учителя (около 1,7 млн евро). Город предложит учебным заведениям централизованную услугу поиска учителей (около 1 млн евро).