В бюджете Таллинна на переход на эстонский язык обучения предусмотрено более 8,8 млн евро
Таллиннская горуправа планирует в 2024 году выделить на деятельность, поддерживающую переход на эстонский язык обучения, более 8,8 миллиона евро. В числе планируемых мер обучение преподавателей, поиск новых педагогов, методическая поддержка и мотивирование учителей, поддержка детей, родителей и учителей, консультирование и формирование учебной среды.
По словам мэра Михаила Кылварта, переход на эстонский язык обучения является приоритетом как в сфере образования, так и для города в целом. „Таллинн подходит к переходу на эстонский язык обучения системно и основываясь на анализе, с помощью экспертов мы на протяжении полугода подготавливали меры поддержки. Запланированные виды деятельности связаны между собой и дополняют друг друга, образуя целостный подход для образовательных учреждений. В процессе перехода на эстонский язык обучения мы хотим оказать поддержку и помочь ученикам, учителям, а также школам и семьям“, - сказал мэр Михаил Кылварт.
Основной целью Таллинна в связи с переходом на эстонский язык обучения является предложить учащимся муниципальных детских садов и общеобразовательных школ, независимо от того, какой язык является для них родным, возможность получения качественного образования на эстонском языке. Для достижения полного перехода на эстонский язык обучения Таллинн в дополнение к государственной программе перехода на эстонский язык обучения запланировал дополнительные меры. В их числе проект языковой мобильности для педагогов, на реализацию которого запланировано выделить 1,1 миллиона евро. Для предоставления дидактического и языкового обучения, включая интегрированные методики предметного и языкового обучения, планируется выделить более полумиллиона евро. Также учителя смогут использовать приложение для изучения языка. Для детей в школах и детских садах, которые переходят на эстонский язык обучения, будет обеспечен доступ к электронным учебным ресурсам, среде обучающих игр, а ученикам четвертых классов будет предложена концепция школы полного дня (в бюджете предусмотрено около 1,4 млн евро). Также в школах будут работать помощники учителя (около 1,7 млн евро). Город предложит учебным заведениям централизованную услугу поиска учителей (около 1 млн евро).
Для мотивирования учителей в программе предусмотрено повышение во всех муниципальных школах платы за классное руководство до 200 евро, поскольку именно классные руководители занимаются решением проблем школьников и консультированием родителей. В бюджете на эти цели планируется выделить около 2,5 млн евро. На формирование учебной среды планируется выделить более половины миллиона евро, на эти средства при помощи модулей будут созданы дополнительные учебные помещения в Таллиннской гимназии Куристику, Таллиннской гимназии Лаагна, а также Таллиннской общей гимназии.
В Таллиннских учебных заведениях работает в общей сложности 7597 сотрудников сферы образования. Из них 3790 учителей общеобразовательных школ получают зарплату из государственного бюджета. Из городского бюджета выплачивается зарплата 3807 сотрудников сферы образования. В 58 муниципальных общеобразовательных школах из бюджета Таллинна зарплату получает 133 опорных специалиста, 51 координатор обучения для детей с особыми образовательными потребностями и 58 технологов образования.
В 125 муниципальных детских учреждениях из бюджета Таллинна выплачивается зарплата 2352 учителей, 140 опорных специалистов, 1073 помощников учителя. Таллинн гарантирует всем получающим зарплату из городского бюджета учителям и опорным специалистам установленную государством нижнюю ставку оплаты труда учителей, которая в 2024 году составит 1780 евро в месяц.
Планируемый объем трудозатрат (включая налоги) на всех работников таллиннских учебных заведений в 2024 году составит 291,7 млн евро – 144 млн евро из городского бюджета и 147,7 млн евро – из государственного.
В Таллиннских муниципальных детских садах и школах сейчас 211 незаполненных должностей. В общей сложности у 450 учителей в школах и детских садах уровень владения эстонским ниже В2, в связи с чем после 1 сентября 2024 года они не смогут продолжить работу учителем. В школах и детских садах работает 746 учителей пенсионного возраста, к их числу в ближайшие пару лет добавится еще 655 учителей, достигших пенсионного возраста.
Сегодня Таллиннская горуправа одобрила проект городского бюджета на будущий год, общий объем которого составит 1,25 миллиарда евро. Проект бюджета Таллинна на 2024 год будет представлен в среду, 22 ноября, в ходе пресс-конференции, которая начнется в 12 часов в Таллиннском представительском центре (пл. Вабадузе, 7), за ходом мероприятия можно будет следить посредством прямой вэб-трансляции.
Городской бюджет утверждает Таллиннское горсобрание.
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