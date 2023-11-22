ЧП и криминал
22.11.2023, 14:24

После общения с мошенниками пожилая жительница Таллинна потеряла 28 000 евро

 (9)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: MMD Creative | Shutterstock

Мошенники во вторник, 21 ноября, обманом выманили у пожилой жительницы столицы крупную сумму, сообщила Пыхьяская префектура.

Вчера 74-летней женщине позвонили якобы из полиции и сообщили, что находящийся в розыске мужчина пытается снять с ее банковского счета деньги.

Далее мошенник попросил женщину продолжить общение в приложении Viber, куда он отправил для большей убедительности копию поддельного полицейского служебного удостоверения.

С женщиной пообщался также и „сотрудник банка“, который попросил ее перевести деньги на счет „работника службы безопасности банка“.

Потерпевшую также попросили загрузить программу удаленного доступа AnyDesk и подтвердить сделки PIN-кодами.

Ущерб в результате мошенничества составил 28 000 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии