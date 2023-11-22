После общения с мошенниками пожилая жительница Таллинна потеряла 28 000 евро

Вчера 74-летней женщине позвонили якобы из полиции и сообщили, что находящийся в розыске мужчина пытается снять с ее банковского счета деньги.

Далее мошенник попросил женщину продолжить общение в приложении Viber, куда он отправил для большей убедительности копию поддельного полицейского служебного удостоверения.

С женщиной пообщался также и „сотрудник банка“, который попросил ее перевести деньги на счет „работника службы безопасности банка“.

Потерпевшую также попросили загрузить программу удаленного доступа AnyDesk и подтвердить сделки PIN-кодами.

Ущерб в результате мошенничества составил 28 000 евро.

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