Чтобы было, где укрыться от кошмара: женские опорные центры продолжат работать по всей Эстонии

„В борьбе с насилием в отношении женщин важно, чтобы все люди, работающие в этой сфере, разбирались в гендерных аспектах и различных формах насилия“, – пояснила Лийс Аллмяэ, руководитель услуг помощи жертвам насилия в отношении женщин Департамента социального страхования. По ее словам, как женщины, которые получают помощь в опорных центрах, так и зарегистрированные полицией случаи насилия в близких отношениях свидетельствуют о гендерном перевесе и явной необходимости создания комплексной государственной услуги, ориентированной именно на женщин.

В августе совместно с государственным центром опорных услуг мы объявили тендер, в результате которого нашли 13 поставщиков услуг, с которыми заключили трехлетние договоры с возможностью продления их на два года. Услуги женских опорных центров в 15 уездах в следующем периоде будут предлагать те же партнеры, что и раньше. Общая стоимость тендера составляет 1,07 миллиона евро.

„Стабильность в существующих сетях сотрудничества дает нам возможность сосредоточиться на повышении информированности об услуге, ее развитии, а также на изменении отношения общества к гендерному неравенству“, – заявила Аллмяэ. Она считает, что о женских опорных центрах нужно говорить больше, чтобы информация и помощь быстрее доходили до тех, кто в них больше всего нуждается. „Также важно поддерживать специалистов в повышении их осведомленности и изменении отношения, в том числе и к особо уязвимым целевым группам, таким как пожилые люди, иностранцы, люди с зависимостью, женщины с особыми потребностями и представители ЛГБТ+ сообщества. В новый период действия договора мы надеемся охватить еще больше людей, чем раньше“.