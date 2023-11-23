Чтобы было, где укрыться от кошмара: женские опорные центры продолжат работать по всей Эстонии
Департамент социального страхования заключил договоры с поставщиками услуг женских опорных центров. Это означает, что подвергшиеся насилию женщины смогут по-прежнему обращаться в центры, действующие в 15 уездах, где получат консультацию и при необходимости безопасное временное место проживания.
„В борьбе с насилием в отношении женщин важно, чтобы все люди, работающие в этой сфере, разбирались в гендерных аспектах и различных формах насилия“, – пояснила Лийс Аллмяэ, руководитель услуг помощи жертвам насилия в отношении женщин Департамента социального страхования. По ее словам, как женщины, которые получают помощь в опорных центрах, так и зарегистрированные полицией случаи насилия в близких отношениях свидетельствуют о гендерном перевесе и явной необходимости создания комплексной государственной услуги, ориентированной именно на женщин.
В августе совместно с государственным центром опорных услуг мы объявили тендер, в результате которого нашли 13 поставщиков услуг, с которыми заключили трехлетние договоры с возможностью продления их на два года. Услуги женских опорных центров в 15 уездах в следующем периоде будут предлагать те же партнеры, что и раньше. Общая стоимость тендера составляет 1,07 миллиона евро.
„Стабильность в существующих сетях сотрудничества дает нам возможность сосредоточиться на повышении информированности об услуге, ее развитии, а также на изменении отношения общества к гендерному неравенству“, – заявила Аллмяэ. Она считает, что о женских опорных центрах нужно говорить больше, чтобы информация и помощь быстрее доходили до тех, кто в них больше всего нуждается. „Также важно поддерживать специалистов в повышении их осведомленности и изменении отношения, в том числе и к особо уязвимым целевым группам, таким как пожилые люди, иностранцы, люди с зависимостью, женщины с особыми потребностями и представители ЛГБТ+ сообщества. В новый период действия договора мы надеемся охватить еще больше людей, чем раньше“.
Женские опорные центры предоставляют первичную психосоциальную поддержку и круглосуточное безопасное временное жилье для женщин и их несовершеннолетних детей. В команду также входят эксперты в области юридического и психологического консультирования или психотерапии. Чтобы избежать насилия, повысить безопасность и достичь способности самостоятельно справляться в повседневной жизни, потребности каждой женщины оцениваются индивидуально. Хотя большинство случаев с женщинами, попавшими в опорные центры, связано с домашним насилием, помощь там могут получить все, кто столкнулся с различными формами насилия в отношении женщин, такими как домогательства, принудительные браки или сексуальное насилие.
Общая информация:
По состоянию на октябрь в женские опорные центры обратились более 1700 женщин
В 76% случаях насилия в близких отношениях, зарегистрированных PPA, пострадавшими являются женщины
Контактные данные женских опорных центров можно найти на сайте Департамента социального страхования
Люди любого пола и возраста, пережившие насилие, всегда также могут обратиться за помощью и поддержкой.
круглосуточные консультации в кризисных ситуациях. При звонке из-за границы +372 614 7393.
116 111 – телефон помощи детям Департамента социального страхования
palunabi.ee – сайт помощи жертвам Департамента социального страхования, где можно получить консультацию, в т. ч. в текстовом чате
lasteabi.ee – сайт помощи детям Департамента социального страхования, где можно получить консультацию, в т. ч. в текстовом чате
Онлайн-консультация по душевному здоровью – бесплатная услуга Департамента социального страхования, на которую можно зарегистрироваться в самообслуживании
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