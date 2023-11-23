Конституционная комиссия поддерживает предложение об уточнении правила э-голосования

Председатель комиссии Хендрик Йоханнес Террас сказал, что законопроект уточнит регулирование электронного голосования и устранит возникшие на практике недочеты, повышая таким образом прозрачность и надежность голосования. „Важно, чтобы Рийгикогу принял поправки до выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае. Сегодня комиссия решила предложить провести первое чтение законопроекта уже в декабре“, – сказал он.

В то же время заместитель председателя комиссии Яак Валге отметил, что в электронном голосовании существует ряд недостатков, которые не рассматриваются в законопроекте. „Процесс и результат электронных выборов не являются ни полностью прозрачными, ни контролируемыми. Не обеспечено выполнение требования о тайне голосования. Также невозможно проверить, соответствует ли программа, работающая в серверах во время выборов, опубликованному ранее исходному коду. В этих условиях законопроект вносит лишь косметические изменения и не должен быть поддержан“, – сказал он.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о выборах в Рийгикогу и, в связи с этим, в другие законы (344 SE) призван упорядочить правовое регулирование электронного голосования. Законопроект уточнит задачи и ответственность Государственной службы по организации выборов в вопросах развития связанных с выборами информационных систем и управления ими. Помимо прочего, закон будет дополнен возможностью вовлекать в процесс развития и управления соответствующими системами компетентные правительственные учреждения.