Конституционная комиссия поддерживает предложение об уточнении правила э-голосования
Вчера, 22 ноября, конституционная комиссия Рийгикогу решила поддержать и направить пленарному заседанию на первое чтение инициированный правительством законопроект, призванный уточнить регулирование электронного голосования и, помимо прочего, создать для голосующих возможность идентификации при помощи Smart-ID.
Председатель комиссии Хендрик Йоханнес Террас сказал, что законопроект уточнит регулирование электронного голосования и устранит возникшие на практике недочеты, повышая таким образом прозрачность и надежность голосования. „Важно, чтобы Рийгикогу принял поправки до выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае. Сегодня комиссия решила предложить провести первое чтение законопроекта уже в декабре“, – сказал он.
В то же время заместитель председателя комиссии Яак Валге отметил, что в электронном голосовании существует ряд недостатков, которые не рассматриваются в законопроекте. „Процесс и результат электронных выборов не являются ни полностью прозрачными, ни контролируемыми. Не обеспечено выполнение требования о тайне голосования. Также невозможно проверить, соответствует ли программа, работающая в серверах во время выборов, опубликованному ранее исходному коду. В этих условиях законопроект вносит лишь косметические изменения и не должен быть поддержан“, – сказал он.
Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о выборах в Рийгикогу и, в связи с этим, в другие законы (344 SE) призван упорядочить правовое регулирование электронного голосования. Законопроект уточнит задачи и ответственность Государственной службы по организации выборов в вопросах развития связанных с выборами информационных систем и управления ими. Помимо прочего, закон будет дополнен возможностью вовлекать в процесс развития и управления соответствующими системами компетентные правительственные учреждения.
Документ также устранит выявленные в ходе последних выборов недочеты в регулировании электронного голосования, на которые указал Государственный суд. Для повышения прозрачности регулирование, ранее устанавливаемое решениями Республиканской избирательной комиссии, будет поднято на уровень закона. Помимо прочего, законопроект прописывает порядок удостоверения личности голосующего в ходе электронного голосования и создает правовую основу для применения в соответствующих целях систем электронной идентификации, таких как Smart-ID. В настоящий момент для того, чтобы проголосовать электронно, необходимы компьютер с надежным интернет-соединением, ID-карта с действующими сертификатами и считыватель для нее или mobiil-ID. Законопроект не изменит принцип и технические параметры функционирования электронного голосования.
Запланированные поправки к закону на заседании конституционной комиссии представил министр юстиции Калле Лаанет. В заседании также приняли участие представители Государственной службы по организации выборов, Министерства экономики и коммуникаций и Департамента государственных инфосистем.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.