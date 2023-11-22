Незавидная судьба эстонского пенсионера: в среднем он получает 37% от того, что зарабатывал. А как в других странах?

Для оценки конкурентоспособности пенсионных систем используется глобальный пенсионный индекс Mercer Pension Index, который сравнивает 43 национальные пенсионные системы и применяется с 2009 года. Он сравнивает адекватность, устойчивость и надежность пенсионных систем. Эстония заняла бы 13-е место в этом индексе, однако наша пенсионная система все еще имеет слабые места по сравнению с моделями других стран.
Какая пенсионная система считается хорошей?
В целом, хорошими моделями пенсионных систем являются те, в которых играют роль как финансируемая в текущем порядке пенсия, так и обязательная и добровольная накопительная пенсия. Текущая пенсия, или базовая пенсия, предназначена для удовлетворения основных потребностей и, как правило, финансируется за счет текущих налоговых поступлений.
Обязательная и добровольная накопительная пенсия призвана поддерживать доход, максимально приближенный к тому, который был до выхода на пенсию. Если базовая и накопительная пенсии позволяют достичь дохода, близкого к доходу до выхода на пенсию, то можно считать, что модель или система достигла своей цели.
О качестве модели можно судить по уже упомянутому пенсионному индексу Mercer, который дает адекватное представление о состоянии пенсионных систем в разных странах.
Положение эстонских пенсионеров оставляет желать лучшего
Пенсионная система Эстонии характеризуется тем, что чистый доход при выходе на пенсию далеко не близок к тому, что зарабатывалось до выхода на пенсию, и составляет, по данным Европейской комиссии, всего 37%. Нормальной пенсией принято считать 60%-70% от прежнего дохода. Для многих людей в возрасте 65+ пенсия ниже этого уровня означает относительную бедность. В Эстонии 41% пенсионеров живут в относительной бедности. Согласно расчетам, основанным на индексе Mercer, пенсионная система Эстонии занимает 13-е место из 44 стран. Это означает, что наша пенсионная система в целом выполняет свою задачу, но, с другой стороны, у нее есть ряд узких мест.
Аге Петтер, руководитель инвестиционных фондов Swedbank, отмечает, что одной из проблем Эстонии является то, что пенсионные активы составляют около одной пятой ВВП, в то время как средневзвешенный показатель по странам ОЭСР (Организация экономиического сотруудничества и развиития — международная экономическая организация развитых стран) составляет 133,6%. „Очевидно, что для повышения устойчивости пенсий необходимо начать делать больше пенсионных взносов, либо в виде пенсии работодателя, либо поощряя людей самим делать больше взносов в III пенсионную ступень, чтобы в пенсионном возрасте человеку был несколько легче“, - говорит Петтер.
По его словам, опыт разных стран показывает, что у II и III пенсионной ступени (или добровольной накопительной пенсии), очень важная роль в том, чтобы помочь людям справиться при выходе на пенсию. В Эстонии охват II ступенью составляет 66%, а III ступенью - 20%. По мнению Петтера, это слишком низкие показатели, и многие люди рискуют в пенсионном возрасте оказаться в бедности. Петтер рекомендует всем, кто хоть немного беспокоится о своей пенсии, рассмотреть возможность присоединения к III пенсионной ступени, так как взносы в нее полностью полностью находятся под контролем человека.
Лучшей считается Голландия
По данным индекса Merceri 2023, третьей среди лучших является пенсионная система в Дании, где II ступень связана с трудовыми отношениями. Работодатель платит 2/3 взносов, а работник - 1/3, при этом доля присоединившихся ко II ступени составляет 90%. Средний датчанин при выходе на пенсию получает около 80% своего дохода до выхода на пенсию. Кроме того, в Дании один из самых низких рисков бедности в ОЭСР, а активы пенсионных фондов значительно превышают 200% ВВП.
Аналогичная доля людей, охваченных II пенсионной ступенью, наблюдается в Нидерландах, которые занимают первое место в рейтинге. Там после выхода на пенсию доходы человека не снижаются. Это также означает, что риск бедности среди пожилых людей практически отсутствует. По данным ОЭСР, Нидерланды являются страной с самым низким уровнем риска бедности среди пожилых людей после Исландии и Дании. По общему объему пенсионных активов Нидерланды уступают в мире только Великобритании, США и Австралии.
Конечно, в обеих странах существуют и индивидуальные схемы пенсионных накоплений, или III ступень, как и в Эстонии.
Нужно посмотреть на мировую практику
В то же время Эстония не может начать копировать системы других стран, так как в каждой стране своя предыстория и свои особенности. Понятно, что пенсионное благополучие Дании и Нидерландов связано с тем, что они не были оккупированы. Однако необходимо посмотреть на мир и проанализировать, что делается в других странах по-другому и что целесообразно перенести, чтобы те, кто сегодня делает пенсионные взносы, не оказались в пенсионной нищете.
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