Незавидная судьба эстонского пенсионера: в среднем он получает 37% от того, что зарабатывал. А как в других странах?

Аге Петтер, руководитель инвестиционных фондов Swedbank, отмечает, что одной из проблем Эстонии является то, что пенсионные активы составляют около одной пятой ВВП, в то время как средневзвешенный показатель по странам ОЭСР (Организация экономиического сотруудничества и развиития — международная экономическая организация развитых стран) составляет 133,6%. „Очевидно, что для повышения устойчивости пенсий необходимо начать делать больше пенсионных взносов, либо в виде пенсии работодателя, либо поощряя людей самим делать больше взносов в III пенсионную ступень, чтобы в пенсионном возрасте человеку был несколько легче“, - говорит Петтер.

Пенсионная система Эстонии характеризуется тем, что чистый доход при выходе на пенсию далеко не близок к тому, что зарабатывалось до выхода на пенсию, и составляет, по данным Европейской комиссии, всего 37%. Нормальной пенсией принято считать 60%-70% от прежнего дохода. Для многих людей в возрасте 65+ пенсия ниже этого уровня означает относительную бедность. В Эстонии 41% пенсионеров живут в относительной бедности. Согласно расчетам, основанным на индексе Mercer, пенсионная система Эстонии занимает 13-е место из 44 стран. Это означает, что наша пенсионная система в целом выполняет свою задачу, но, с другой стороны, у нее есть ряд узких мест.

О качестве модели можно судить по уже упомянутому пенсионному индексу Mercer, который дает адекватное представление о состоянии пенсионных систем в разных странах.

Обязательная и добровольная накопительная пенсия призвана поддерживать доход, максимально приближенный к тому, который был до выхода на пенсию. Если базовая и накопительная пенсии позволяют достичь дохода, близкого к доходу до выхода на пенсию, то можно считать, что модель или система достигла своей цели.

В целом, хорошими моделями пенсионных систем являются те, в которых играют роль как финансируемая в текущем порядке пенсия, так и обязательная и добровольная накопительная пенсия. Текущая пенсия, или базовая пенсия, предназначена для удовлетворения основных потребностей и, как правило, финансируется за счет текущих налоговых поступлений.

Для оценки конкурентоспособности пенсионных систем используется глобальный пенсионный индекс Mercer Pension Index, который сравнивает 43 национальные пенсионные системы и применяется с 2009 года. Он сравнивает адекватность, устойчивость и надежность пенсионных систем. Эстония заняла бы 13-е место в этом индексе, однако наша пенсионная система все еще имеет слабые места по сравнению с моделями других стран.

По его словам, опыт разных стран показывает, что у II и III пенсионной ступени (или добровольной накопительной пенсии), очень важная роль в том, чтобы помочь людям справиться при выходе на пенсию. В Эстонии охват II ступенью составляет 66%, а III ступенью - 20%. По мнению Петтера, это слишком низкие показатели, и многие люди рискуют в пенсионном возрасте оказаться в бедности. Петтер рекомендует всем, кто хоть немного беспокоится о своей пенсии, рассмотреть возможность присоединения к III пенсионной ступени, так как взносы в нее полностью полностью находятся под контролем человека.

Лучшей считается Голландия

По данным индекса Merceri 2023, третьей среди лучших является пенсионная система в Дании, где II ступень связана с трудовыми отношениями. Работодатель платит 2/3 взносов, а работник - 1/3, при этом доля присоединившихся ко II ступени составляет 90%. Средний датчанин при выходе на пенсию получает около 80% своего дохода до выхода на пенсию. Кроме того, в Дании один из самых низких рисков бедности в ОЭСР, а активы пенсионных фондов значительно превышают 200% ВВП.

Аналогичная доля людей, охваченных II пенсионной ступенью, наблюдается в Нидерландах, которые занимают первое место в рейтинге. Там после выхода на пенсию доходы человека не снижаются. Это также означает, что риск бедности среди пожилых людей практически отсутствует. По данным ОЭСР, Нидерланды являются страной с самым низким уровнем риска бедности среди пожилых людей после Исландии и Дании. По общему объему пенсионных активов Нидерланды уступают в мире только Великобритании, США и Австралии.

Конечно, в обеих странах существуют и индивидуальные схемы пенсионных накоплений, или III ступень, как и в Эстонии.

Нужно посмотреть на мировую практику

В то же время Эстония не может начать копировать системы других стран, так как в каждой стране своя предыстория и свои особенности. Понятно, что пенсионное благополучие Дании и Нидерландов связано с тем, что они не были оккупированы. Однако необходимо посмотреть на мир и проанализировать, что делается в других странах по-другому и что целесообразно перенести, чтобы те, кто сегодня делает пенсионные взносы, не оказались в пенсионной нищете.

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