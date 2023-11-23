В Эстонии около ста человек имеют разрешение на пожизненное владение оружием. Многие из этих людей солидного возраста

„Приехала полиция и согласилась изъять отцовский пистолет на хранение. После этого в семье разразилась трагедия“, - рассказал Хендрик (имя изменено — ред.).

В 1993 году отец Хендрика пришел в погранохрану. Он служил не на, так сказать, передовой, а в „тылу“, работал в офисе и на складе. Периодически посещал стрелковый тир, но повседневно оружие не носил. Мужчина, который отнюдь не был „военной косточкой“, был хорошим работником.