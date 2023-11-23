23.11.2023, 10:05
В Эстонии около ста человек имеют разрешение на пожизненное владение оружием. Многие из этих людей солидного возраста(3)
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В Эстонии около ста человек имеют именное огнестрельное оружие, разрешение на которое действует пожизненно. Из-за пистолета со звездой на рукояти, врученного мужчине после выхода на пенсию, рассорилась вся семья. Историю о том, как пожилой человек, лишенный возможности „защищать родину“, обиделся на собственных детей, рассказал еженедельник Eesti Ekspress.