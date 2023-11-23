Новости Эстонии
23.11.2023, 10:05

В Эстонии около ста человек имеют разрешение на пожизненное владение оружием. Многие из этих людей солидного возраста

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СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОСТИ: Уходящему на покой пограничнику подарили пистолет Макарова со звездой на рукояти.
СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОСТИ: Уходящему на покой пограничнику подарили пистолет Макарова со звездой на рукояти.
ФОТО: TEET MALSROOS | Õhtuleht

В Эстонии около ста человек имеют именное огнестрельное оружие, разрешение на которое действует пожизненно. Из-за пистолета со звездой на рукояти, врученного мужчине после выхода на пенсию, рассорилась вся семья. Историю о том, как пожилой человек, лишенный возможности „защищать родину“, обиделся на собственных детей, рассказал еженедельник Eesti Ekspress.

„Приехала полиция и согласилась изъять отцовский пистолет на хранение. После этого в семье разразилась трагедия“, - рассказал Хендрик (имя изменено — ред.).

В 1993 году отец Хендрика пришел в погранохрану. Он служил не на, так сказать, передовой, а в „тылу“, работал в офисе и на складе. Периодически посещал стрелковый тир, но повседневно оружие не носил. Мужчина, который отнюдь не был „военной косточкой“, был хорошим работником.

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