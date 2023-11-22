Что будет с железнодорожными перевозками при закрытии КПП на границе с Россией? Поясняет MTA(1)
В случае, если Эстония примет решение о закрытие пунктов пересечения границы с Россией, это повлияет как на эстонские предприятия, так и на компании других стран ЕС, которые используют эстонские шоссейные КПП. А что будет с грузовыми железнодорожными перевозками?
Глава отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента (МТА) Кюлли Курвитс пояснила изданию Ärileht, что в случае закрытия пунктов пропуска, это повлияет как на вывоз, так и на ввоз товаров.
„Прежде всего это означает, что по шоссейным пограничным пунктам пропуска больше не будет осуществляться товарообмен с Россией. Товары, перевозимые автомобильным транспортом, будут перемещаться через другие погранпункты стран-членов ЕС, которые будут открыты. На грузоперевозки железнодорожным транспортом это решение не должно отразиться“, - прокомментировала ситуацию Курвитс.
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