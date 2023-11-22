Министр образования и науки Кристины Каллас начинает консультации с содержателями школ и учителями

Государственный примиритель предложил повысить минимальную зарплату соответствующим квалификационным требованиям учителям на 4,3% и на 1,7% учителям, не имеющим квалификации, а также рекомендовал сторонам приступить к переговорам.

Как пояснила министр образования и науки Кристина Каллас, предложение госпримирителя предполагает изменить Закон об основной школе и гимназии, но невозможно сделать в этом году. „Для того чтобы установить две разные минимальные ставки зарплат учителей, потребуется 12 миллионов евро, большой дефицит госбюджета не позволит сделать это в следующем году“, - сказала Каллас.

Госпримиритель обратился с предложением начать переговоры с участием представителей министерства, Эстонского союза работников образования, объединений местных самоуправлений и содержателей школ и сформировать четырехсторонние рабочие группы. Это предложение министр приняла.

„Мы встретились с представителями учителей и Союза местных самоуправлений, мы готовы сесть за стол переговоров и приступить к консультациям для заключения долгосрочного договора. Необходимо договориться по трем вопросам, которые касаются повышения зарплат учителей и дотации на выплату учителям: повышение дотации на выплату зарплат учителям до 2027 года, приведение в порядок сети школ и модель заработной платы учителей. Эти изменения следует обсудить со всеми сторонами“, - сказала Кристина Каллас.

В ближайшее время министр приступит к консультациям, чтобы обговорить с представителями местных самоуправлений, частных школ и профсоюза учителей планы на 2025-2027 годы, касающиеся повышения зарплат учителей.

К началу 2024 года Министерство образования и науки разработает модель заработной платы учителя с учетом нагрузки и уровнем квалификации. С местными самоуправлениями необходимо договориться о том, чтобы в ходе преобразования школьной сети были сохранены небольшие шестиклассные школы, а ответственность за организацию гимназического обучения взяло на себя государство.