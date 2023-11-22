Михаил Кылварт взял на должность советника чиновника, который в свое время поругался с вице-мэром

Хотя имя Бориса Дубовика не фигурирует в официальном списке советников мэра на сайте городской управы, Дубовик признает, что действительно работает советником Михаила Кылварта.

„Кылварт весной меня пригласил“, - говорит Дубовик, поясняя, что выполняет ту же роль, что и искусствовед Юри Куускемаа, когда мэром еще был Эдгар Сависаар. У него нет фиксированного рабочего времени, но он посещает совещания, которые касаются охраны памятников старины.

Дубовик, отработавший в сфере охраны памятников старины уже полвека, в феврале был вынужден уйти с поста руководителя отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования после ссоры с вице-мэром Мадле Липпус (SDE). Она координирует деятельность Таллиннского планирования и решает вопросы, входящие в эту сферу.

Одна из причин - солнечные панели, которые Липпус хотела установить на церкви Святой Екатерины в Старом городе. И хотя Дубовик и старейшина таллиннского района Кесклинн Моника Хауканымм были против этой идеи, предварительный проект все же разработали и даже объявили тендер.

Последний день работы Дубовика - 17 февраля.

„Не общаюсь“, - говорит Дубовик, отвечая на вопрос, уживется ли он в горуправе вместе с Липпус.

Принятие Дубовика на работу может стать плохой новостью для тех, кто выступает за пристройку театра „Эстония“. Дубовик, является главным противником этой идеи, и намерен с ней и дальше бороться.

Снос Горхолла он скорее не поддерживает.

„С этим не все так просто, я все же думаю, что можно было бы всё-таки рассматревать вопрос о реконструкции“, - предлагает он, добавляя, что город не должен подавать пример частным собственникам, снося здания. „Например, владелец центра парусного спорта в Пирита расстраивается, что качество построенных сооружений в советское время не соответствует евростандартам. Но если город покажет пример, снося такие здания, то и владелец центра захочет того же“, - поясняет Дубовик.

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