Поправка к закону признана неконституционной. Госсуд: государству нельзя нарушать свое слово

Госсуд пояснил, что полицейские со стажем не менее 20 лет, вступившие в должность до 2020 года, имеют право на получение специальной пенсии, которая определяется в процентах от заработной платы на должности полицейского. Человек, который работал в полиции на разных должностях, может выбирать, какая зарплата на предыдущей должности будет браться за основу для расчета его пенсии, пишет rus.err.

В соответствии с поправкой к закону, вступившей в силу в начале 2020 года, уходящих на пенсию полицейских лишили ранее предоставленного им законом права выбирать в качестве основы для расчета пенсии заработную плату, которую они получали на прежней должности в размере, действительном на момент назначения пенсии, отметил Государственный суд.

В рассмотренном Государственным судом деле, согласно новому закону, полицейскому назначили пенсию, которая была примерно на одну пятую часть меньше, чем он мог ожидать в соответствии с давним законом, действовавшим в течение длительного срока его службы.

Госсуд признал упомянутую выше поправку к закону неконституционной, посчитав, что, внося ее, государство поступило по отношению к полицейским вероломно.

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