Литовская погранохрана задержала гражданина Эстонии, который пытался перевезти в Западную Европу нелегальных мигрантов

Первую группу нелегалов задержали 17 ноября, во время патрулирования дороги Мариямполе — Сувалки. Уже в сумерках пограничники проверили документы выезжающего из Литвы автомобиля Opel Meriva с латвийскими номерами. Транспортным средством управляла 22-летняя гражданка Латвии, рядом с ней в салоне находилась гражданка в Латвии в возрасте примерно 20 лет.

Личные документы водителя и пассажирки были безупречными, однако сомнения пограничников вызвали их пассажиры на заднем сидении. Четвертого пассажира нашли в багажнике между вещами и одеждой.

Пассажиры представились гражданами Судана и Таджикистана. В ходе расследования выяснилось, что на самом деле это 23 и 25-летние граждане Судана и граждане Таджикистана в возрасте 20 и 21 года. Они приехали в Литву из Латвии, куда попали после незаконного пересечения границы с Беларусью.

В воскресенье вечером сотрудники того же пограничного пункта остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito с эстонскими номерами, направлявшийся в Польшу. 34-летний мужчина, управлявший микроавтобусом, предъявил пограничникам документ, удостоверяющий личность гражданина Эстонии.

Внимание пограничников привлекли пассажиры эстонца: выяснилось, что четверо граждан Ирана пытались попасть через Литву в Западную Европу.Они предъявили пограничникам личные документы о том, что они просили убежище в Латвии.

Установлено, что после незаконного пересечения границы с Беларусью они обратились с просьбой о предоставлении им убежища в Латвии. Иностранцы не имеют права покидать страну во время обработки таких запросов.

Граждане Латвии и Эстонии, перевозившие иностранцев, были задержаны и доставлены на пограничный пункт Калвария для допроса. Водители признались, что каждый из них получил бы за перевозку нелегалов из Латвии в Польшу по 1000 евро.

Начато два досудебных расследования по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. За это преступное деяние литовским законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.