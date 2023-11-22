Андрей Коробейник: Центристская партия не доверяет правительству, которое обрушило экономику нашей страны

„Вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги заявил, что голосование о доверии является демократическим процессом. Да, конечно, конституция это позволяет, но нас ждет очередной рекорд по количеству таких голосований. Всего два месяца назад президент Эстонии Алар Карис обратил внимание на то, что связывание законопроектов с голосованием о доверии правительству уменьшает роль парламента и вредит демократии. Я полностью согласен с президентом. Парламентская демократия в Эстонии достигла низшей точки“, - сказал Андрей Коробейник.

По словам члена правления Центристской партии, голосуя против государственного бюджета и связанного с ним законопроектов, центристы не голосуют против конкретных инициатив и даже не против правительства, а скорее, пытаются вывести страну из экномического пике.

„Мы обязаны думать о будущем Эстонии и действовать в интересах страны и её жителей, - подчеркнул Андрей Коробейник. - Наша экономика уже почти два года подряд падает, и это происходит на фоне экономического роста в большинстве стран Европейского Союза. В глобализированном мире это своего рода чудо - падать в ситуации, когда твои соседи растут. Так сказать, экономическое чудо Эстонии, только наоборот. Причина наших неудач проста: правительство не поддержало местный бизнес во время энергетического кризиса. В результате произошло повышение цен на продукцию местных компаний, за которым последовала потеря экспортных рынков, а затем и внутреннего рынка, что привело к закрытию заводов и росту безработицы. Правительство не обсуждает план выхода из кризиса и не привлекает экспертов. Вместо этого Партия реформ выделяет полмиллиарда евро из государственного бюджета, чтобы распределить их среди богатых жителей страны, включая членов Рийгикогу, министров и высокопоставленных чиновников. Мы не доверяем этому правительству.“