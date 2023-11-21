Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ. Глава МИД ЭР: неприемлемо подчиняться требованиям и шантажу Москвы

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, достойно сожаления, что из-за наложенного Россией и Беларусью вето кандидатура Эстонии на пост председателя ОБСЕ в 2024 году не была сегодня утверждена в Вене.

„Россия блокирует своей деятельностью всю работу организации, потому что уже несколько лет Москва не позволяет утвердить бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продлять миссии, в том числе и в ставшей жертвой российской агрессии Украине“, - отметил Цахкна.

„В ситуации, когда Россия, ведя кровавую агрессивную войну, нарушает все основополагающие принципы ОБСЕ, неприемлемо подчиняться требованиям и шантажу Москвы, в том числе и ее желанию, чтобы следующим председателем ОБСЕ не была стран-член НАТО, - сказал Цахкна - В настоящее время мы должны всесторонне изолировать Россию на международной арене, а не искать устраивающие Москву решения“

По словам руководителя эстонского внешнеполитического ведомства, Эстония по-прежнему придерживается позиции, что ОБСЕ должна твердо отстаивать свои основные принципы, и уступки агрессору должны быть исключены.

„Хотя деятельность ОБСЕ с самого начала имела дело с противостоянием, организация никогда ни находилась в таком серьезном кризисе, как сегодня“, - отметил Цахкна.

Эстония вступила в ОБСЕ после восстановления независимости в сентябре 1991 года. В том же году было установлено, что каждый год пост председателя организации будет занимать новая страна-член. За эти 33 года председателями были очень многие страны, в том числе Литва. В 2024 году очередь должна была дойти и до Эстонии.

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