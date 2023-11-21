Наплыв мигрантов продолжается. Руководитель погранпункта в Нарве: если Финляндия закроет восточную границу, давление на Эстонию усилится, но мы готовы(5)
После спокойных выходных наплыв мигрантов из России продолжился. Если Финляндия решит сегодня полностью закрыть свою границу, как пишет Helsingin Sanomat, то давление на Эстонию может усилиться.
Руководитель пограничного пункта в Нарве Марек Лийва сообщил сегодня Delfi, что в понедельник еще 11 нелегальных мигрантов из России пытались пересечь границу. Группу из десяти сирийцев и одного египтянина направили обратно в Россию, подтвердил Лийва.
Он пояснил, что Эстония не обязана принимать иностранцев, въезжающих в страну без законных оснований. „Если граждане третьих стран хотят въехать в Эстонию, они обязаны иметь визу и должны подтвердить цель поездки в соответствии с правилами Шенгенской зоны“, - сказал Лийва.
По словам Лийва, мигранты из России в своих заявлениях указывали только то, что они хотят попасть в ЕС. „Других аргументов от них не поступало“, - добавил Лийва.
Руководитель пограничного пункта сообщил, что если мигранты попросят убежища, то их заявления будут приняты на пункте пропуска. Лийва пояснил, что в случае подачи ходатайства о предоставлении убежища будет применяться другая процедура.
По его словам, даже при наличии у граждан третьих стран необходимой визы тщательная проверка их данных все равно будет проводиться. В ходе этой проверки будет выясняться куда они едут, на какой срок, где останавливаются, с кем едут и есть ли у них обратный билет.
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