Наплыв мигрантов продолжается. Руководитель погранпункта в Нарве: если Финляндия закроет восточную границу, давление на Эстонию усилится, но мы готовы

Руководитель пограничного пункта в Нарве Марек Лийва сообщил сегодня Delfi, что в понедельник еще 11 нелегальных мигрантов из России пытались пересечь границу. Группу из десяти сирийцев и одного египтянина направили обратно в Россию, подтвердил Лийва.

Он пояснил, что Эстония не обязана принимать иностранцев, въезжающих в страну без законных оснований. „Если граждане третьих стран хотят въехать в Эстонию, они обязаны иметь визу и должны подтвердить цель поездки в соответствии с правилами Шенгенской зоны“, - сказал Лийва.

По словам Лийва, мигранты из России в своих заявлениях указывали только то, что они хотят попасть в ЕС. „Других аргументов от них не поступало“, - добавил Лийва.

Руководитель пограничного пункта сообщил, что если мигранты попросят убежища, то их заявления будут приняты на пункте пропуска. Лийва пояснил, что в случае подачи ходатайства о предоставлении убежища будет применяться другая процедура.

По его словам, даже при наличии у граждан третьих стран необходимой визы тщательная проверка их данных все равно будет проводиться. В ходе этой проверки будет выясняться куда они едут, на какой срок, где останавливаются, с кем едут и есть ли у них обратный билет.

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