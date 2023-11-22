Экономика
22.11.2023, 08:30

Эстонское предприятие, меблирующее лайнеры и гостиницы, сокращает всех работников

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: GURUXOX | SHUTTERSTOCK

Компания Disekt ST, работающая на рынке десятки лет, из-за отсутствия заказов сокращает всех своих 11 работников.

Как сообщает на своей интернет-страничке Disekt ST, компания работает с 1991 года и является изготовителем мебели и других элементов интерьера с применением дерева, металла и других всевозможных материалов.

Крупнейшими клиентами фирмы были банки, отели, офисы, рестораны, кафе, бары, которых не устраивала мебель серийного производства. Мебель Disekt ST зкспортировалась в Швецию, Россию, Литву и Латвию.

В 2022 году доходы с продаж у Disekt составили 401 166, но предприятие оказалось в чистом убытке на 7032 евро и имело налоговые задолженности.

Издание Delfi Ärileht обратилось к руководству фирмы за комментарием.

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