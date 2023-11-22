Станьте Сантой! В этом году в рамках благотворительной кампании „Дерево ангелов“ рождественские подарки ждут 2359 детей
В период с 22.11 по 15.12 пройдет благотворительная кампания „Дерево ангелов“, в рамках которой с помощью жителей Эстонии будут собраны рождественские подарки для детей из малообеспеченных семей. В рамках кампании, которая проводится уже 14-й раз, планируется собрать в общей сложности 2359 подарков.
В ходе кампании в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии будут размещены „Деревья ангелов“ с развешанными на них ангелочками с пожеланиями детей. На ангелочках указаны имя и возраст ребенка, а также желаемый подарок. Каждый, кто чувствует в своем сердце призыв к добру, может взять с дерева ангелочка, купить указанный на нем предмет и отнести его в неупакованном виде вместе с ангелочком на инфопункт или в кассу Maxima, откуда Maxima доставит его ребенку.
„Мы организуем кампанию „Дерево ангелов“ с 2009 года. Для нас это возможность внести свой вклад в благотворительность и помочь тем, кто больше всего нуждается в помощи“, – сказала Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti.
„И в этом году в сотрудничестве с самоуправлениями, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии мы собрали и разместили на расположенных в магазинах Деревьях ангелов около 2359 детских желаний о подарках“. Столько желаний мы еще никогда не получали. Это свидетельствует о том, что сложная экономическая ситуация затрагивает многих и что нуждающихся в помощи становится все больше“, – сказала Мустонен.
Ааге Ыунап, президент Союза многодетных семей Эстонии, сказала, что нынешнее время заставляет нас всех прилагать больше усилий. „Инфляция и рост стоимости жизни заставляют людей все чаще искать дополнительную поддержку. Пошли в ход сбережения, и многие люди пытаются заработать дополнительный доход с помощью одноразовой подработки, которая позволит оплатить основные расходы и накрыть стол, но Рождество будет простым и скромным. Тем более важно замечать потребность в помощи окружающих нас детей и вносить свой вклад в то, чтобы Рождество стало временем исполнения желаний для как можно большего числа детей.
Дети мечтают о простых вещах. Многие хотят получить теплую одежду и обувь, постельное белье, игрушки, карандаши, пластилин, кубики LEGO, косметику и т. д. Ааге Уунап добавила, что в трудные времена семьи не могут позволить себе проводить время вместе, поэтому многие дети попросили билеты в кино, чтобы провести время с семьей в игровых парках или водных центрах.
„Рождество – время чудес и исполнения желаний. Для многих детей подарок с Дерева ангелов – единственный рождественский подарок, поэтому очень важно, чтобы добросердечные жители Эстонии помогли исполнить желания детей“, – добавила Кристина Мустонен.
Точное местонахождение Деревьев ангелов можно найти на сайте. Подарки можно приобрести в период с 22.11 по 15.12.23.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. Каждый день местные магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 человек. В Эстонии у компании в общей сложности 84 магазина. В розничную сеть также входят кулинарные цехи и логистический центр. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.
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