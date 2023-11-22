Лед тронулся: департамент выдал разрешения на строительство основной линии Rail Baltic на участке Алу-Мяливере

Участок железной дороги проходит в Рапласком уезде на территории волостей Рапла и Кохила, начиная от деревни Лооне в волости Кохила до деревни Алу в волости Рапла. К настоящему времени в качестве готового объекта на этом участке строительства построен экодук Калев, разрешение на использование которого было выдано TTJA 26.10.2023 г. Помимо железнодорожных путей, разрешения на строительство будут выданы более чем на сотню сооружений, среди которых наиболее заметными являются, например, мост через реку Кейла, тоннели для животных на болоте Хагуд и тоннель для скота Варбола.