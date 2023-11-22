Лед тронулся: департамент выдал разрешения на строительство основной линии Rail Baltic на участке Алу-Мяливере
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что 20.11.2023 он выдал разрешения на строительство железной дороги Rail Baltic и сопутствующих объектов на участке Алу-Мяливере протяженностью 14,07 км.
Участок железной дороги проходит в Рапласком уезде на территории волостей Рапла и Кохила, начиная от деревни Лооне в волости Кохила до деревни Алу в волости Рапла. К настоящему времени в качестве готового объекта на этом участке строительства построен экодук Калев, разрешение на использование которого было выдано TTJA 26.10.2023 г. Помимо железнодорожных путей, разрешения на строительство будут выданы более чем на сотню сооружений, среди которых наиболее заметными являются, например, мост через реку Кейла, тоннели для животных на болоте Хагуд и тоннель для скота Варбола.
Разрешение на строительство линии Rail Baltic на участке Кохила было выдано TTJA 21 июля 2023 года. Всего для строительства основной магистрали в уезде Рапла было выдано разрешений на строительство участков протяженностью 23,48 км.
Ожидается, что строительство участков Кохила и Алу-Мяливере начнется во второй половине 2024 года.
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