Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) меняет название

Правление левой партии готовит план действий по модернизации деятельности партии, чтобы она стала „серьезной альтернативой для избирателей левых взглядов“, сообщается на их сайте.

Новое название - партия „Левые“.

„Программа называется „Левые 2.0“, и ее цель - превратить Объединенную левую партию Эстонии в сильную левую силу на эстонской политической арене, отмечают в партии.

Общее собрание членов Левой партии состоится 3 февраля следующего года, на котором будет избрано новое правление и председатель партии, а также утверждена программа партии.

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