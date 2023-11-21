СТОИТ ПОМНИТЬ | Какие приемы используют киберпреступники, чтобы обманывать людей?

Таким образом, преступник может получить доступ к банковскому счету или способам подтверждения личности, которые затем обычно используют для получения быстрого кредита.

Человеческому сознанию свойственно запутываться в ситуациях, требующих быстрого решения. Поэтому мошенники часто звонят или отправляют сообщения с целью вымогательства денег, указывая, что жертве необходимо действовать немедленно. Эмоциональные люди часто раскрывают личную информацию, не понимая, почему у них спрашивают те или иные вещи.

Подлинность отправленного сообщения или электронного письма можно проверить и в случае получения посылки. Маршрут посылки можно отследить на сайте поставщика услуг, а если сделать это не удалось, свяжитесь с почтовой фирмой по телефону или электронной почте.

Сначала подумайте критически – например, действительно ли вы заказывали товар онлайн и сейчас ожидаете его доставки? Если вам угрожают блокировкой банковского счета, не переходите по ссылке в сообщении. Вы можете проверить серьезность ситуации, войдя в свой интернет-банк или позвонив в банк. Также внимательно прочитайте текст сообщения – часто выявить мошеннические попытки помогают грамматические ошибки в тексте. Кроме того, стоит проверить адрес электронной почты отправителя письма.

Чтобы привлечь к себе внимание, киберпреступники часто заставляют людей беспокоиться. Например, мошенники могут отправлять поддельные электронные письма или сообщения, где говорится, что банковский счет или платежи человека заблокированы, почтовый адрес неверен, налоги не уплачены или отправлена судебная повестка.

„С наступлением холодов и приближением праздников мошенники снова активизировались. Сейчас все мы проводим больше времени дома перед экранами – для работы, учебы и отдыха. Киберпреступники имеют все больше возможностей связываться с людьми, так что стоит запомнить основные признаки мошенничества, чтобы иметь возможность защитить свои деньги“, - сказал руководитель отдела по предотвращению отмывания денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

Если вас попросят как можно скорее перевести куда-то деньги или ввести свои банковские реквизиты, вполне вероятно, что речь идет о финансовом мошенничестве. В таком случае игнорируйте сообщения и удаляйте их. Вы также можете сообщить о них своему банку или в полицию.

Слишком хорошие обещания

Еще одна тактика мошенников – удивить людей и вселить в них надежду. Многие наверняка получали сообщения с поздравлением с якобы выигрышем нового телефона или автомобиля. Чтобы получить приз, человеку предлагают щелкнуть по ссылке или ввести свои банковские реквизиты. К сожалению, ссылка тут является инструментом жуликов.

Кроме того, никогда не следует принимать в интернете предложения, сулящие невероятный доход без особых усилий. Например, просто перевести со своего счета на другой деньги неизвестного происхождения и получить часть суммы себе. Помимо финансовых проблем, это может привести к обвинениям в отмывании денег, что является преступлением. Стоит помнить – не все то золото, что блестит.

Попытка выдать себя за другого

Отправляя электронные письма, мошенники часто пытаются выдать себя за предприятие или учреждение, чтобы вызвать как можно меньше подозрений. Например, на сайтах подержанной одежды или, реагируя на рекламу подержанных автомобилей мошенники часто делают вид, что хотят купить товар. На первый взгляд ничего подозрительного в этом может и не быть – человека спрашивают о товаре, а также узнают адрес его электронной почты.

Затем мошенник отправляет поддельное электронное письмо, в котором сообщается, что товар куплен и теперь вам нужно щелкнуть по ссылке и подтвердить свой банковский счет.

Но действительно ли нормальный процесс продаж выглядит именно так? Если вы не уверены, внимательно проверьте адрес электронной почты и отправителя – мошенники создают адреса электронной почты, которые выглядят как реальные, но в них могут отсутствовать некоторые буквы или использоваться другие символы. Вы можете проверить, соответствует ли адрес электронной почты отправителю, введя его в поисковую систему в интернете.

Также следует быть бдительным при покупке или продаже товаров в социальных сетях, где контакт осуществляется через, казалось бы, обычные аккаунты и предлагаются различные варианты отправки товаров и их оплаты. В этом случае о подозрительных учетных записях можно сообщить веб-констеблю.

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