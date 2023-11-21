Страховщики подсчитывают убытки от сильного осеннего шторма

Осенний шторм, прошедший в начале октября, сильнее всего из стран Балтии ударил по Эстонии, в результате чего десятки тысяч домохозяйств остались без электричества, было повалено много деревьев, из-за чего нарушалось дорожное движение.

В Эстонии компания Swedbank P&C Insurance зарегистрировала 343 страховых случая с общей суммой ущерба более 697 000 евро.

По словам руководителя сферы страхования рисков Swedbank Лийны Лакс, убытки по крупным случаям страхования жилья составили десятки тысяч евро. „Например, упавшее на дом дерево проломило крышу и крыльцо, причинив ущерб более чем на 28 000 евро. В другом случае дерево, упавшее на соседний участок, повредило крышу соседского дома на 16 000 евро“, – добавил Лакс.

В результате урагана был нанесён ущерб и многим транспортным средствам. Большинство инцидентов, связанных со страхованием каско, было вызвано падением деревьев на автомобили, причем наибольший ущерб составил более 22 000 евро.

Ущерб многоквартирным домам в основном был связан с повреждением крыш и дымоходов, а также с падением деревьев и веток на имущество третьих лиц. „Октябрьский шторм ещё раз подчеркнул тот факт, что люди, живущие в многоквартирных домах, не задумываются о том, как защитить себя от подобных неожиданностей. Например, иногда считается, что если квартира на последнем этаже многоквартирного дома застрахована, то это обеспечивает защиту и в случае повреждения крыши здания. К сожалению, этого недостаточно. На такой случай квартирное товарищество должно застраховать всё здание“, – поясняет Лийна Лакс.