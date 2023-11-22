ОБЗОР | Продолжается выдача пособий на покупку электромобилей и грузовых велосипедов. Средств еще достаточно

27 февраля Центр инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute keskus, KIK) открыл прием заявок на выдачу пособий на приобретение транспортных средств с нулевым уровнем эмиссии. За это время было подано 746 заявок на приобретение 615 автомобилей и 171 грузового велосипеда. „Каждый месяц мы получаем около 80-100 заявок, к пособиям проявляют большой интерес“, - сказала Марис Салин, координатор проекта KIK, занимающаяся пособиями на покупку транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Бюджет проекта на покупку автомобилей и грузовых велосипедов составляет 8,5 миллиона евро, пособие будет выдаваться до тех пор, пока не будет исчерпан бюджет, но не позднее 1 августа 2033 года. Как прогнозирует KIK, средств хватит до конца 2024 года, если заявки о пособиях будут подаваться так же активно, как сейчас.