22.11.2023, 13:49
ОБЗОР | Продолжается выдача пособий на покупку электромобилей и грузовых велосипедов. Средств еще достаточно
ФОТО: | Delfi Meedia
Выход на рынок новых электромобилей может повысить интерес к проекту по выдаче пособий на приобретение транспортных средств с нулевым уровнем эмиссии, пишет Delfi Ärileht.
27 февраля Центр инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute keskus, KIK) открыл прием заявок на выдачу пособий на приобретение транспортных средств с нулевым уровнем эмиссии. За это время было подано 746 заявок на приобретение 615 автомобилей и 171 грузового велосипеда. „Каждый месяц мы получаем около 80-100 заявок, к пособиям проявляют большой интерес“, - сказала Марис Салин, координатор проекта KIK, занимающаяся пособиями на покупку транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.