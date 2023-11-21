Семья и кошка едва не отравились угарным газом

С дачи, находящейся в волости Ряпина, поступил сигнал датчика Nublu, сообщавший о высокой концентрации угарного газа. Перед этим был получен сигнал пожарной тревоги, однако владелец дачи аннулировал его. Тем не менее он попросил выслать на место патруль и сразу же позвонил соседу. По словам соседа, дом был заполнен дымом, поэтому центр управления G4S незамедлительно вызвал спасателей. Владелец дачи сообщил, что в доме никого нет: находившиеся там люди растопили баню и поехали в город за гостями. Патрульный охранник прибыл на место происшествия раньше спасателей, к этому времени здание уже горело открытым пламенем. Прибывшим вскоре спасателям пришлось разбить одно окно, чтобы приступить к тушению огня водой. Пожар начался в парилке бани и частично распространился на второй этаж бревенчатого дома. Спасатели потушили возгорание, однако дом стал непригодным для проживания.

Похожий случай, когда в печи развели огонь и оставили его без присмотра, произошел и в Харьюмаа. Датчик Nublu зарегистрировал повышение концентрации угарного газа. Владелец сообщил, что несколько часов назад растопил на даче печь, но сам он уже был далеко; в доме находилась кошка. Владелец попросил не высылать патруль, если новых сигналов тревоги не поступит. Через 11 минут датчик Nublu передал с этой дачи сигнал пожарной тревоги. Прибыв на место происшествия, патрульный охранник увидел, что дом заполнен густым дымом, но пламени нет. При проверке помещений выяснилось, что дым идет из печи: ее растопили, но открыть задвижку забыли. Помещения проветрили, благодаря быстрому реагированию кошка не пострадала.