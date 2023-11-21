Семья и кошка едва не отравились угарным газом
Минувшая неделя могла стать весьма трагической как для людей, так и для животных, но, к счастью, от самого страшного спас датчик дыма и угарного газа. Несмотря на наличие умного прибора, открытый огонь никогда нельзя оставлять без присмотра.
С дачи, находящейся в волости Ряпина, поступил сигнал датчика Nublu, сообщавший о высокой концентрации угарного газа. Перед этим был получен сигнал пожарной тревоги, однако владелец дачи аннулировал его. Тем не менее он попросил выслать на место патруль и сразу же позвонил соседу. По словам соседа, дом был заполнен дымом, поэтому центр управления G4S незамедлительно вызвал спасателей. Владелец дачи сообщил, что в доме никого нет: находившиеся там люди растопили баню и поехали в город за гостями. Патрульный охранник прибыл на место происшествия раньше спасателей, к этому времени здание уже горело открытым пламенем. Прибывшим вскоре спасателям пришлось разбить одно окно, чтобы приступить к тушению огня водой. Пожар начался в парилке бани и частично распространился на второй этаж бревенчатого дома. Спасатели потушили возгорание, однако дом стал непригодным для проживания.
Похожий случай, когда в печи развели огонь и оставили его без присмотра, произошел и в Харьюмаа. Датчик Nublu зарегистрировал повышение концентрации угарного газа. Владелец сообщил, что несколько часов назад растопил на даче печь, но сам он уже был далеко; в доме находилась кошка. Владелец попросил не высылать патруль, если новых сигналов тревоги не поступит. Через 11 минут датчик Nublu передал с этой дачи сигнал пожарной тревоги. Прибыв на место происшествия, патрульный охранник увидел, что дом заполнен густым дымом, но пламени нет. При проверке помещений выяснилось, что дым идет из печи: ее растопили, но открыть задвижку забыли. Помещения проветрили, благодаря быстрому реагированию кошка не пострадала.
„В данном случае владелец развел огонь в печи и уехал. Напоминаем, что открытый огонь никогда нельзя оставлять без присмотра, будь это пламя свечи или огонь в печи. Также стоит всегда доверять датчикам: они не срабатывают без причины. Если видимого дыма или огня нет, причиной сигнала тревоги может быть распространяющийся в помещении невидимый угарный газ, не имеющий запаха“, – предостерег руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла и привел в пример случай, произошедший в Вильяндимаа. Из частного дома поступил сигнал тревоги, извещавший об угарном газе. На месте патрульный охранник обнаружил, что сигнал поступает из котельной, концентрация угарного газа составила там 100 частей на миллион – для человека она безопасна, если находиться в таком помещении до 15 минут. При более длительном воздействии возникает пульсирующая боль в висках, сонливость и при физической нагрузке – нехватка воздуха.