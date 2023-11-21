ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Рийгикогу готовится проголосовать по проектам, связанным с вопросом доверия правительству

Внесение поправок в Закон о социальном обеспечении и другие законы, инициированные правительством, в Закон о лекарственных средствах и в Закон об организации здравоохранения, дополнение к Закону о медицинском страховании увязаны с вопросом доверия к правительству.

На прошлой неделе правительство решило внести в Рийгикогу на второе чтение семь законопроектов, увязанные с доверием в к правительству. Остальные четыре законопроекта, касающиеся вопросов доверия, будут вынесены на голосование завтра.

Предложенные поправки в проект, связанные с вопросом доверия правительству, отдельно не будут вынесены на голосование. После выступлений и переговоров представителей проекта, связанного с вопросом доверия, состоится окончательное голосование по проекту.

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