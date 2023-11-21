ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Рийгикогу готовится проголосовать по проектам, связанным с вопросом доверия правительству(1)
На заседании Рийгикогу сегодня, которое начнется в 10 часов утра, ко второму чтению будут рассмотрены три законопроекта, которые правительство связало с вопросом доверия. Смотрите прямой эфир на Delfi!
Внесение поправок в Закон о социальном обеспечении и другие законы, инициированные правительством, в Закон о лекарственных средствах и в Закон об организации здравоохранения, дополнение к Закону о медицинском страховании увязаны с вопросом доверия к правительству.
На прошлой неделе правительство решило внести в Рийгикогу на второе чтение семь законопроектов, увязанные с доверием в к правительству. Остальные четыре законопроекта, касающиеся вопросов доверия, будут вынесены на голосование завтра.
Предложенные поправки в проект, связанные с вопросом доверия правительству, отдельно не будут вынесены на голосование. После выступлений и переговоров представителей проекта, связанного с вопросом доверия, состоится окончательное голосование по проекту.
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