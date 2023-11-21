Перед тем как выбросить младенца из окна, подозреваемый звонил по номеру 112

По сведениям Delfi, трагедию можно было предугадать – полицию из-за поведения этого мужчины вызывали неоднократно.

Кстати, подозреваемый лишь в 2021 г. вышел из колонии, где провел 8,5 лет, поскольку в 14 лет из-за двух сигарет убил бездомного. Департамент полиции сообщал, что младенца в тяжелом состоянии нашли в 11 ч. около дома. Подозреваемый - отец (1998 г.р.), по предварительным данным, в момент совершения преступления был трезвым, но, не исключено, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

По сведениям Delfi, и врачей и полицию, в квартиру, где произошла трагедия, вызывали и раньше.

Эту информацию подтвердила представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене. „Было несколько вызовов по этому адресу“, – сказала она. По сведениям Delfi, службы вызывали из-за проблем с психикой у молодого мужчины, он неоднократно угрожал самоубийством.

Перед тем как выбросить из окна младенца. он позвонил по номеру 112, говорил что-то неадекватное, на фоне слышался голос молодой женщины. Сейчас молодой человек находится в таком состоянии, что не мог присутствовать на заседании суда, где решался вопрос его задержания. Судья разрешил взять его под стражу на 14 суток. „Такой срок назначен, поскольку подозреваемый не мог присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем.

Врач представил справку, что подозреваемый не может находиться в суде, – сказала представитель Клайпедского участкового суда Моника Висманте. – Когда его состояние улучшится, заново пересмотрят вопрос ареста, уже в его присутствии. У каждого есть право на то, чтобы его выслушали“. Прокуратура сообщала, что подозреваемый Э.А. был несколько раз судим, в том числе и за убийство.

Delfi выяснил, что убийство он совершил в 14-летнем возрасте. Он отбывал наказание с 2013 до 2021 г. Вместе с ним был осужден и его 13-летний друг. Их признали виновными в убийстве, совершенном 12 декабря 2012 г., они насмерть забили бездомного из-за двух сигарет.