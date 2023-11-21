Новости Эстонии
21.11.2023, 12:31

Кристина Каллас после встречи с учителями: мы попросили педагогов дать нам время

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Кристина Каллас
Кристина Каллас
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В понедельник во второй половине дня министр образования и науки Кристина Каллас вновь встретилась с учителями и представителями местных самоуправлений. По ее словам, стороны были единодушны в том, что необходимо прийти к соглашению в сфере образования. Это не значит, что забастовка учителей не состоится.

„Мы договорились о том, что начнем работать ради достижения договоренности,- сказала Delfi Кристина Каллас, уточнив, что предстоит обговорить три важных пункта: повышение надбавки к зарплате учителям до 2027 года, приведение в порядок сети школ, а также модель финансирования зарплаты учителей. В последнем случае важная роль отводится местным самоуправлениям.

„Мы начинаем консультации, все стороны к ним готовы“, - сказала Каллас.

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