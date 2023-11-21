Кристина Каллас после встречи с учителями: мы попросили педагогов дать нам время

В понедельник во второй половине дня министр образования и науки Кристина Каллас вновь встретилась с учителями и представителями местных самоуправлений. По ее словам, стороны были единодушны в том, что необходимо прийти к соглашению в сфере образования. Это не значит, что забастовка учителей не состоится.