21.11.2023, 12:31
Кристина Каллас после встречи с учителями: мы попросили педагогов дать нам время(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник во второй половине дня министр образования и науки Кристина Каллас вновь встретилась с учителями и представителями местных самоуправлений. По ее словам, стороны были единодушны в том, что необходимо прийти к соглашению в сфере образования. Это не значит, что забастовка учителей не состоится.
„Мы договорились о том, что начнем работать ради достижения договоренности,- сказала Delfi Кристина Каллас, уточнив, что предстоит обговорить три важных пункта: повышение надбавки к зарплате учителям до 2027 года, приведение в порядок сети школ, а также модель финансирования зарплаты учителей. В последнем случае важная роль отводится местным самоуправлениям.