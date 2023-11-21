Новости Эстонии
21.11.2023, 08:07

Эстония под беспрецедентным давлением. Сегодня Россия может сделать шаг, который грозит рассорить союзников

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Министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил, что мы не пойдем ни на какие компромиссы с Россией
Министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил, что мы не пойдем ни на какие компромиссы с Россией
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Россия может использовать свое право вето, чтобы помешать Эстонии председательствовать в ОБСЕ, пишет Eesti Päevaleht.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была создана в 1975 году с целью не допустить превращения холодной войны в реальную. Она должна была стать местом проведения дискуссий стран НАТО и Варшавского договора, где общими целями были, среди прочего, отказ от применения силы друг против друга, уважение территориальной целостности стран, мирное разрешение разногласий и так далее. По крайней мере, так гласит история. В случае с Хельсинкскими соглашениями, заключенными в 1975 году, говорить о соблюдении целостности Советского Союза, конечно, было очень проблематично. Последний также считал частью этого целого страны Балтии, но это отдельная история.

Выйдя из распавшегося Советского Союза в качестве независимого государства, Эстония присоединилась к ОБСЕ сразу же, в сентябре 1991 года. В том же году было решено, что каждый год организацию будет возглавлять одно из государств-членов. За прошедшие 33 года большое количество стран, в том числе Литва, уже воспользовались этой возможностью. Очередь Эстонии должна наступить после Нового года. Подобный план был разработан несколько лет назад, в эпоху коронавируса, еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

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