Эстония под беспрецедентным давлением. Сегодня Россия может сделать шаг, который грозит рассорить союзников

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была создана в 1975 году с целью не допустить превращения холодной войны в реальную. Она должна была стать местом проведения дискуссий стран НАТО и Варшавского договора, где общими целями были, среди прочего, отказ от применения силы друг против друга, уважение территориальной целостности стран, мирное разрешение разногласий и так далее. По крайней мере, так гласит история. В случае с Хельсинкскими соглашениями, заключенными в 1975 году, говорить о соблюдении целостности Советского Союза, конечно, было очень проблематично. Последний также считал частью этого целого страны Балтии, но это отдельная история.