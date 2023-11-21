В ДТП Эстонии за сутки пострадали несколько детей

Вчера в 10:00 на перекрестке улиц Ваксали и Ванемуйсе в Тарту 71-летняя женщина въехала на автомобиле Nissan Qashqai в совершающий левый поворот автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 62-летний мужчина. В результате столкновения автомобили выехали на пешеходный переход и сбили переходившую дорогу 78-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 13:45 на Рандвере теэ в поселке Хаабнэеме волости Виймси с самоката упали катавшиеся там вдвоем девочки. Ребенка, который управлял самокатом, 13-летнюю девочку, доставили в больницу.

В 17:09 на перекрестке улиц Пунане и Варраку в Таллинне 63-летний мужчина за автомобиля Toyota Corolla при повороте налево сбил пешеходов, 47-летнего мужчину и 5-летнего мальчика. Пешеходы пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу.

В 17:48 на улице Пярну в Пайде 21-летний мужчина, выезжая задним ходом с парковочного места на автомобиле Saab, сбил пешехода, 74-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 18:00 на шоссе Сыпрузе в Таллинне неопознанный автомобиль Toyota резко перестроился перед автобусом Man Lions City LE, которым управлял 63-летний мужчина. Пассажирка, 88-летняя женщина, упала в автобусе, который затормозил, чтобы избежать столкновения. Женщину доставили в больницу.

Дорожные условия 21.11 в 6.30

Дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах страны неоднородно. Дороги заснежены в Восточной и Юго-Восточной Эстонии, в некоторых местах и на Сааремаа, а в Западной Эстонии местами обледенели. В других частях Эстонии дороги сухие или мокрые. Температура дорожных покрытий в основном минусовая, в прибрежных регионах около 0 градусов. Будьте осторожны, дороги скользкие!

Днем на островах небольшой снег или мокрый снег, на материке утром возможен небольшой дождь. Температура 0..-4, на островах и побережье иногда до +2°С. На дорогах существует опасность гололеда!

Дорожные ограничения 21.11