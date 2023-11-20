В Эстонии вводится новый порядок выдачи рецептов на психоактивные вещества

С 1 декабря вводится новый порядок выдачи рецептов на психоактивные вещества – бензодиазепины, проще говоря, на некоторые виды снотворных и успокоительных препаратов. Количество, которое будет выдаваться по рецепту, сократят в два раза. Также если раньше рецепт учитывал до 60 таблеток на два месяца, то теперь максимально допустимыми будут 30 таблеток на месяц, передает „Актуальная камера“.

В Эстонии более 4000 человек выписывают себе бензодиазепины, и чиновники отмечают, что их число растет из года в год. Однако поскольку если наркотические препараты находятся под жестким контролем, то психотропные лекарства еще только загоняются в более жесткие рамки.

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