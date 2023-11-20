ВИДЕО | Оппозиция о вотуме недоверия Кае Каллас: не думаем, что он пройдет, но нас услышат

Вице-председатель Народной консервативной партии Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что подходящего момента для объявления вотума недоверия не существует. По его словам, предложение Isamaa нужно обсуждать. „После заявления партия Isamaa, насколько я знаю, больше не проявляла никакой инициативы“, - добавил он.

По словам Пыллуааса, оппозиция не договорилась о конкретной дате проведения обсуждения. По его словам, голосование по проектам государственного бюджета на этой неделе также покажет, насколько коалиция едина и есть ли надежда на прохождение вотума недоверия. „Я полагаю, что шансы весьма невелики“, - не слишком оптимистично отозвался Пыллуаас о предложении Isamaa.

Однако, по его словам, EKRE надеется, что к вотуму недоверия присоединятся и некоторые политики из коалиции. „Если до сих пор эти маленькие сателлиты Партии реформ - соцдемы и Eesti 200 - позволяли все диктовать Партии реформ, то благодаря тому, что несогласие народа с этими вещами поднялось на очень высокий уровень, они постараются показать свое лицо и выступить против того или иного вопроса“, - сказал Пыллуаас.

По мнению члена правления Центристской партии Юри Ратаса, оппозиция должна выступить с совместным вотумом недоверия. „Ни одна партия не сможет сделать это в одиночку, у троих сила больше“, - подчеркнул он важность сотрудничества.

По мнению Ратаса, на этой неделе сложилась исключительная ситуация: семь законопроектов завязаны на вотуме доверия. „Любое голосование, если оно не пройдет, может означать падение правительства“, - отметил Ратас. Однако он признал, что коалиция вряд ли провалит связанное с вотумом доверия голосование.

Ратас считает, что планируемый оппозицией вотум недоверия вряд ли пройдет, скорее, он был задуман как послание. Он тоже не исключает, что к этому предложению присоединятся некоторые коалиционные политики.