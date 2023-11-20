Подержанные танкеры и ложные отчеты: как России удается обходить европейские санкции?

В октябре только у 37 из 134 судов, перевозящих российскую нефть, была западная страховка, и, по мнению официальных лиц, число судов, работающих ниже установленного лимита, теперь, скорее всего, будет гораздо меньше.

В конце сентября FT сообщала, что почти три четверти всех потоков российской нефти по морю в августе проходили без гарантий Запада, что свидетельствует о том, что установленные ограничения обходят все чаще.

Средняя цена на нефть марки Urals, основного российского экспортного товара, летом этого года поднялась выше отметки 60 долларов, поскольку цена на нефть выросла из-за сокращения поставок Саудовской Аравией и Москвой в рамках более широкого картеля Opec+, однако значительную часть нефти продолжали продавать ниже этого уровня.

Опасения западных чиновников подтверждаются официальной российской статистикой по продажам нефти в октябре, которая, по словам руководства страны, показывает, что средняя цена была выше 80 долларов за баррель. Хотя экономическая статистика России в ходе войны может вызывать сомнения, зафиксированный уровень является основой для определения размера налогов, которыми Москва облагает экспорт нефти.

Один высокопоставленный представитель правительства в Европе заявил, что в октябре „почти не осуществлялось“ морских поставок нефти по цене ниже 60 долларов за баррель, которую пытались установить страны „Большой семерки“ и их союзники.

Хотя первоначально эти меры работали успешно, Россия продемонстрировала, что способна противостоять им, например, создав собственный „теневой флот“ из устаревших нефтяных танкеров для обхода западных рынков.

В декабре прошлого года члены „Большой семерки“ и Австралия ввели верхний предел цен на сырую нефть, чтобы сократить доходы России, закрыв ей доступ к западным услугам - морским перевозкам и страхованию, если участники рынка не будут соблюдать лимит в 60 долларов. В то же время ограничение цен было направлено на поддержание потока российской нефти на мировом рынке, поскольку члены G7 стремились избежать кризиса поставок и резкого изменения цен, что было бы выгодно государству-агрессору.

Европейские чиновники обеспокоены тем, что некоторые западные страховые компании получили ложные декларации от российских нефтяных компаний или трейдеров, которые должны предоставлять письменные гарантии того, что цена на их нефть ниже 60 долларов. Одним из механизмов, с помощью которого это достигалось ранее, является завышение стоимости доставки.

Санкции обходятся дорого

В то же время представитель Минфина США заявил, что цель заключается не только в том, чтобы „как можно больше нефти перевозили по лимиту“, но и в том, чтобы „изменить стимулы России таким образом, чтобы заставить ее сделать трудный выбор“.

Переход к продаже нефти в основном без западной страховки и морских перевозок Кремлю дорого обошелся. По словам эксперта, консультировавшего Министерство финансов США по вопросам ограничения цен, более длительные рейсы российских танкеров, повышение страховых взносов, расширение портовых мощностей и новые капитальные затраты увеличили стоимость продажи российской нефти примерно на 36 долларов за баррель, что ограничивает прибыль Москвы. Цена, которую Россия выставила за свою нефть, все еще ниже, чем цена на нефть марки Brent, которая в октябре составляла в среднем 89 долларов за баррель.

Ответные меры

В последние дни представители ЕС обсуждают вопрос об ужесточении ограничений, в том числе о том, как усилить контроль за их соблюдением или ограничить доступ России к рынку подержанных нефтяных танкеров.

Члены „Большой семерки“ уже начали обсуждать эти ограничения. В этом месяце Министерство финансов США запросило у 30 управляющих компаний информацию о 98 судах, которые, по его мнению, нарушают ограничение, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Впервые об этом запросе сообщило агентство Reuters.

По словам источника агентства, из 30 компаний, с которыми удалось связаться, 17 работают в странах G7, входящих в коалицию по ограничению цен. Шесть компаний находятся в ОАЭ, а остальные - в Индии, Турции, Китае, Гонконге и Индонезии.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против базирующейся в Дубае трейдерской компании Paramount Energy & Commodities DMCC, заявив, что „Россия использовала ее для смягчения удара от санкций, связанных с нефтью“.

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