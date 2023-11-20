ФОТО | В Тарту на мемориальную табличку синагоги нанесли свастику

По мнению еврейской общины Эстонии, этот случай следует рассматривать как часть растущего антисемитизма, который, к сожалению, добрался и до Эстонии. „Особенно печально, что объектом нападения был выбран мемориал Тартуской синагоги“, - сказала Алла Якобсон, председатель Эстонской еврейской общины.

Синагога была сожжена в 1944 году во время нацистской оккупации Германии, и в июне этого года на этом месте был установлен мемориал.

„Действия террористической организации ХАМАС в Израиле, напоминающие Холокост, и заявления сторонников этого террора в Эстонии также придали местным неонацистам смелости для того, чтобы показать свое истинное лицо“, - сказала Якобсон.

Еврейская община Эстонии призывает эстонские силовые структуры и правоохранительные органы сделать все возможное для поимки преступников. „Внедрение в Эстонии идеологии неонацизма и антисемитизма представляет угрозу не только для евреев, но и для всего общества, поскольку пропагандирует экстремизм и терроризм“, - заявила Якобсон.

Тимо Рейнталь, руководитель службы производств Тартуского отделения полиции, сообщил, что в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что памятная доска рядом с центром „Аура“ в Тарту повреждена. А именно, на мемориальной табличке нацарапана свастика.

В настоящее время полиция возбудила дело о правонарушении по статье о порче имущества. Все подробности инцидента будут выяснены в ходе разбирательства. „Безусловно, подобные действия, порождающие страх и раскалывающие общество, достойны осуждения, и полиция относится к ним очень серьезно“, - сказал Рейнтал.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.