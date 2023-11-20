EKRE хочет ограничить доступ молодежи к порнографии

В пояснительном письме к законопроекту, подписанном председателем EKRE Мартином Хельме, говорится, что хотя несовершеннолетние в Эстонии не могут покупать материалы порнографического содержания в магазине, где продавец обязан заранее выяснить возраст покупателя, большое количество порнографических материалов (как картинок, так и видео, которые часто содержат запредельную непристойность и насилие) находятся в свободном доступе для несовершеннолетних на многих веб-сайтах (в основном зарегистрированных в других странах), поскольку к ним не применяются реальные возрастные ограничения, передает ERR.

„В лучшем случае при попадании на порносайт (например, Pornhub, Redtube и т. д.) спрашивается, есть ли посетителю по крайней мере 18 лет. Такой порядок, при котором весь порнографический контент на странице можно получить, просто нажав кнопку „да“, без малейшей проверки реального возраста, однозначно нельзя считать выполняющим требование, предусмотренное законом. В противном случае также следует признать, что проверка возраста, требуемая законом для продажи алкоголя, проведена удовлетворительно, если несовершеннолетний сообщил продавцу, что ему исполнилось 18 лет, никак это не доказав“, - отмечается в пояснительной записке.

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