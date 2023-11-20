Биржевая цена на электроэнергию во вторник вечером подскочит до 777 евро

Во вторник биржевая цена едина в ценовой зоне Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы, средняя дневная цена составляет 287,87 евро за мегаватт-час.

Ночью цена на электроэнергию будет чуть ниже 100 евро за мегаватт-час, с 7 утра она поднимется до 550 евро за мегаватт-час. После этого цена будет колебаться в районе 400 евро и достигнет пика на уровне 777,18 евро за мегаватт-час между 16:00 и 17:00.

В следующий час цена упадет до 345 евро, а в поздние вечерние часы опустится ниже 200 евро.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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